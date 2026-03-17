Brutális cápatámadás történt La Jollánál, egy búvárt ragadott el a hatalmas ragadozó

A két férfi tengeri élőlények gyűjtése közben merült alá, amikor a hullámok között elsodródtak egymástól. A túlélő beszámolója szerint ekkor hallotta barátja segélykiáltását, majd látta, ahogy a férfi hirtelen kiemelkedik a vízből, mielőtt egy hatalmas cápa megragadta. A cápatámadástól sokkos állapotba került a szemtanú - írja a Daily Star.

Elképesztő cápatámadás La Jollánál.

Elképesztő cápatámadás a népszerű üdülőhelyen

A szemtanú szerint az állat – amelyet több méter hosszúra becsültek – az áldozat alsótestét kapta el, majd a hullámok alá rántotta. A víz rövid idő alatt vérrel telt meg, és a búvár nyomtalanul eltűnt. A jelenetet látó társ sokkos állapotban próbált segítséget hívni, majd a partra úszva értesítette a hatóságokat.

A mentőcsapatok órákon át kutattak a part mentén, ám a férfi maradványait nem találták meg.

Néhány nappal később azonban egy partra sodródott búváruszony került elő, amely az áldozathoz tartozott. A szakértők szerint a támadást nagy valószínűséggel egy fehér cápa vagy egy másik nagyméretű ragadozó követhette el, bár a pontos faj azonosítása nem történt meg. A környéken a támadás idején szokatlanul meleg víz volt, ami több tengeri faj mozgását is befolyásolhatta. Az eset mély nyomot hagyott a túlélőben, aki ennek ellenére később visszatért a vízbe, és folytatta búvártevékenységét. A tragédia ugyanakkor máig az egyik legmegrázóbb cápatámadásként él a térség történetében. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy a családja szeme láttára marcangolt halálra egy 55 éves orvost egy cápa.