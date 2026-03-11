Csak három ilyen létezik a világon – különleges Caravaggio-festmény került elő

Hírlevél
Rendkívüli műkincset szerzett meg az olasz állam: egy ritka barokk alkotás került közgyűjteménybe. A szakértők szerint a most megvásárolt Caravaggio festmény különleges értéket képvisel, hiszen a világhírű művésztől mindössze néhány portré maradt fenn.
festményOlaszországCaravaggio

Az olasz állam mintegy 30 millió euróért (~11,5 milliárd forint) vásárolt meg egy ritka Caravaggio festményt, amely korábban egy firenzei magángyűjteményben volt. A 16–17. századi barokk festő egyik különleges portréjáról van szó, amely Monsignor Maffeo Barberinit – a későbbi VIII. Orbán pápát – ábrázolja. A festmény mostantól a római Palazzo Barberini állandó gyűjteményében látható.

A ritka Caravaggio festmény, amely VIII. Orbán pápát ábrázolja - (FILES) A visitor looks at the private collection and never previously shown to the public painting "Portrait de Maffeo Barberini" by Italian master Caravaggio at the Gallerie Nazionali di Arte Antica in the Barberini palace in Rome on November 22, 2024. The Italian state has spent 30 million euros to acquire a rare portrait by the painter Caravaggio, making it one of its "most important investments ever" in the purchase of a work of art, the Ministry of Culture said on March 30, 2026. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION
A ritka Caravaggio festmény, amely VIII. Orbán pápát ábrázolja
Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Ritka portré a világhírű mestertől

Michelangelo Merisi, ismertebb nevén Caravaggio a barokk festészet egyik legnagyobb alakja volt. A művész mindössze 38 évesen hunyt el 1610-ben, mégis maradandó hatást gyakorolt az európai művészetre.

A szakértők szerint világszerte körülbelül 65 hiteles Caravaggio-alkotás maradt fenn, és ezek közül csupán három portré ismert. 

Emiatt az újonnan megszerzett festmény művészettörténeti szempontból is kiemelkedő jelentőségű.

Le Caravage (vers 1571-1610), peintre italien. RV-345496 (Photo by © Collection Roger-Viollet / Roger-Viollet via AFP)
Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610), barokk festő
Fotó: AFP / © Collection Roger-Viollet

VIII. Orbán pápa portréja

A körülbelül 1598-ban készült alkotás Maffeo Barberinit ábrázolja szakállas egyházi méltóságként, amint jobb kezével éppen utasítást ad. Barberini később, 1623-ban lett pápa VIII. Orbán néven, és egészen 1644-ig töltötte be ezt a tisztséget.

A történészek szerint a pápa jelentős művészetpártoló volt, így különösen szimbolikus, hogy portréja ma a család egykori római palotájában, a Palazzo Barberiniben kapott helyet.

Italy, Lazio, Rome, historic center listed as World Heritage by UNESCO, Galleria Nazionale d'Arte Antica in Palazzo Barberini, (National Gallery of Ancient Art) (Photo by GARDEL Bertrand / hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFP)
A Palazzo Barberini
Fotó: GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR / hemis.fr / AFP

A Caravaggio festmény a nemzeti örökséget erősíti

Alessandro Giuli olasz kulturális miniszter szerint az állami vásárlás része annak a szélesebb stratégiának, amelynek célja, hogy a fontos műalkotások ne kerüljenek kizárólag magángyűjteményekbe.

A miniszter hangsúlyozta: 

A cél az, hogy a művészettörténet kiemelkedő alkotásai a kutatók és a nagyközönség számára is hozzáférhetőek maradjanak.

Cikkünk a BBC tájékoztatása alapján készült.

