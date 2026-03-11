Csak három ilyen létezik a világon – különleges Caravaggio-festmény került elő

Az olasz állam mintegy 30 millió euróért (~11,5 milliárd forint) vásárolt meg egy ritka Caravaggio festményt, amely korábban egy firenzei magángyűjteményben volt. A 16–17. századi barokk festő egyik különleges portréjáról van szó, amely Monsignor Maffeo Barberinit – a későbbi VIII. Orbán pápát – ábrázolja. A festmény mostantól a római Palazzo Barberini állandó gyűjteményében látható.

Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Ritka portré a világhírű mestertől

Michelangelo Merisi, ismertebb nevén Caravaggio a barokk festészet egyik legnagyobb alakja volt. A művész mindössze 38 évesen hunyt el 1610-ben, mégis maradandó hatást gyakorolt az európai művészetre.

A szakértők szerint világszerte körülbelül 65 hiteles Caravaggio-alkotás maradt fenn, és ezek közül csupán három portré ismert.

Emiatt az újonnan megszerzett festmény művészettörténeti szempontból is kiemelkedő jelentőségű.

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610), barokk festő

Fotó: AFP / © Collection Roger-Viollet

VIII. Orbán pápa portréja

A körülbelül 1598-ban készült alkotás Maffeo Barberinit ábrázolja szakállas egyházi méltóságként, amint jobb kezével éppen utasítást ad. Barberini később, 1623-ban lett pápa VIII. Orbán néven, és egészen 1644-ig töltötte be ezt a tisztséget.

A történészek szerint a pápa jelentős művészetpártoló volt, így különösen szimbolikus, hogy portréja ma a család egykori római palotájában, a Palazzo Barberiniben kapott helyet.

A Palazzo Barberini

Fotó: GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR / hemis.fr / AFP

A Caravaggio festmény a nemzeti örökséget erősíti

Alessandro Giuli olasz kulturális miniszter szerint az állami vásárlás része annak a szélesebb stratégiának, amelynek célja, hogy a fontos műalkotások ne kerüljenek kizárólag magángyűjteményekbe.

A miniszter hangsúlyozta:

A cél az, hogy a művészettörténet kiemelkedő alkotásai a kutatók és a nagyközönség számára is hozzáférhetőek maradjanak.

Cikkünk a BBC tájékoztatása alapján készült.

