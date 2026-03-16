Meghalt a zenész, aki a műtőasztalon szaxofonozott a 12 órás agyműtét közben

Carlos Aguilera halála megrázta a zenei világot és mindazokat, akik ismerték rendkívüli történetét. Carlos Aguilera az a zenész volt, aki világszerte ismertté vált, amikor egy 12 órás agydaganat-műtét közben szaxofonon játszott a műtőasztalon – írja a TheSun.
Carlos Aguilera története bejárta a világot
A mindössze 38 éves spanyol muzsikus halálhírét pénteken erősítették meg. A Malaga Városi Zenekar közleményben búcsúzott tőle, amelyben kiemelték: Aguilera nemcsak kiváló szaxofonos volt, hanem rendkívüli kitartásával is példát mutatott mindenkinek.
A zenész 2015-ben került a világ figyelmének középpontjába. Akkor mindössze 27 éves volt, amikor a malagai Carlos Haya kórházban egy különleges műtétet hajtottak végre rajta. Az orvosok úgy döntöttek, hogy a beavatkozás alatt ébren tartják, és arra kérték, játsszon a hangszerén, hogy folyamatosan figyelni tudják az agy azon területeit, amelyek a zenéléshez szükségesek.
A műtét során összesen 16 egészségügyi szakember – idegsebészek, altatóorvosok és más szakértők – dolgozott a műtőben. Aguilera nyugtatókat és fájdalomcsillapítót kapott, de végig ébren maradt, miközben szaxofonján játszott.
A zenész többek között a híres jazzklasszikust, a Misty című dalt is előadta a műtőben.
A különleges jelenetről készült felvételek gyorsan bejárták a világsajtót, és sokan úgy emlékeznek rá, mint az egyik legmeghatóbb és legkülönlegesebb pillanatra az orvostudomány és a zene történetében.
A neurológusok szerint a módszer azért volt fontos, mert Aguilera hivatása a zenélés volt. Így az orvosok pontosan figyelhették, hogy a daganat eltávolítása közben nem sérülnek-e azok az agyi területek, amelyek a hangszerjátékért felelősek.
Megható üzenetekkel búcsúznak Carlos Aguilerától
A halálhír után a közösségi oldalakat elárasztották a búcsúüzenetek. Sokan egy rendkívüli kitartású emberként emlékeznek rá, aki a legsúlyosabb helyzetben is képes volt a zenére támaszkodni. A Malaga Városi Zenekar közleményében úgy búcsúzott tőle, mint „ragyogó példát mutató művésztől”, aki betegsége ellenére is inspirációt adott sok embernek.
Carlos Aguilera kilencéves korában kezdett el szaxofonozni, és hamar a malagai zenei élet egyik ismert alakjává vált. Története ma is sokak számára jelenti azt a bizonyítékot, hogy a zene még a legnehezebb pillanatokban is erőt adhat.
