Drámai fordulat Kijevben – valami történt Zelenszkijjel

Meghalt a zenész, aki a műtőasztalon szaxofonozott a 12 órás agyműtét közben

Tíz éve még a műtőben játszott szaxofonon, miközben az orvosok az életéért küzdöttek. Carlos Aguilera története most szomorú véget ért.
Carlos Aguilera halála megrázta a zenei világot és mindazokat, akik ismerték rendkívüli történetét. Carlos Aguilera az a zenész volt, aki világszerte ismertté vált, amikor egy 12 órás agydaganat-műtét közben szaxofonon játszott a műtőasztalon – írja a TheSun.

Carlos Aguilera szaxofonon játszott, miközben 16 orvos figyelte az agyműtétet a műtőben Fotó:Illusztráció/Unplash

Carlos Aguilera története bejárta a világot

A mindössze 38 éves spanyol muzsikus halálhírét pénteken erősítették meg. A Malaga Városi Zenekar közleményben búcsúzott tőle, amelyben kiemelték: Aguilera nemcsak kiváló szaxofonos volt, hanem rendkívüli kitartásával is példát mutatott mindenkinek.

A zenész 2015-ben került a világ figyelmének középpontjába. Akkor mindössze 27 éves volt, amikor a malagai Carlos Haya kórházban egy különleges műtétet hajtottak végre rajta. Az orvosok úgy döntöttek, hogy a beavatkozás alatt ébren tartják, és arra kérték, játsszon a hangszerén, hogy folyamatosan figyelni tudják az agy azon területeit, amelyek a zenéléshez szükségesek.

A műtét során összesen 16 egészségügyi szakember – idegsebészek, altatóorvosok és más szakértők – dolgozott a műtőben. Aguilera nyugtatókat és fájdalomcsillapítót kapott, de végig ébren maradt, miközben szaxofonján játszott.

A zenész többek között a híres jazzklasszikust, a Misty című dalt is előadta a műtőben.

 A különleges jelenetről készült felvételek gyorsan bejárták a világsajtót, és sokan úgy emlékeznek rá, mint az egyik legmeghatóbb és legkülönlegesebb pillanatra az orvostudomány és a zene történetében.

A neurológusok szerint a módszer azért volt fontos, mert Aguilera hivatása a zenélés volt. Így az orvosok pontosan figyelhették, hogy a daganat eltávolítása közben nem sérülnek-e azok az agyi területek, amelyek a hangszerjátékért felelősek.

Megható üzenetekkel búcsúznak Carlos Aguilerától

A halálhír után a közösségi oldalakat elárasztották a búcsúüzenetek. Sokan egy rendkívüli kitartású emberként emlékeznek rá, aki a legsúlyosabb helyzetben is képes volt a zenére támaszkodni. A Malaga Városi Zenekar közleményében úgy búcsúzott tőle, mint „ragyogó példát mutató művésztől”, aki betegsége ellenére is inspirációt adott sok embernek.

Carlos Aguilera kilencéves korában kezdett el szaxofonozni, és hamar a malagai zenei élet egyik ismert alakjává vált. Története ma is sokak számára jelenti azt a bizonyítékot, hogy a zene még a legnehezebb pillanatokban is erőt adhat.

Hihetetlen videó! Agyműtétje közben klarinétozik egy Parkinson-kóros nő

Egy különleges beavatkozás során a világ is szemtanúja lehetett annak, mire képes a modern orvostudomány. Az agyműtét közben klarinétozó Parkinson-kóros nő azonnali javulást tapasztalt az ujjmozgásában, amint megkezdődött az agyi stimuláció.

Meglepően sikeres volt az ősi agyműtét

Agyműtét nyomait viselő 3500 éves női koponyát találtak a régészek egy leletekben különösen gazdag temetőben Kína északnyugati részén. Három szibériai koponya tanúsága szerint az ősi sebészek Hippokratész tanácsait követték.

 

