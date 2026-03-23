Felháborító! Lebukott az ellenzéki újságíró – külföldi titkosszolgálati akcióban vesz részt

carrie anne fleming

Tragédia: meghalt a népszerű sorozatsztár

A kanadai színésznő halála sokakat megrázott, a rajongók megrendülve fogadták a hírt. Az Odaát-sorozatból ismert Carrie Anne Fleming 51 éves volt.
51 éves korában meghalt az Odaát színésznője, Carrie Anne Fleming. A kanadai színésznő közel három évtizedes pályafutása során számos filmben és sorozatban szerepelt, sokan az iZombie-sorozatból is ismerhették – írja a Page Six.

Meghalt az Odaát színésznője, Carrie Anne Fleming
Mi volt Carrie Anne Fleming halálának oka?

Carrie Anne Fleming február 26-án hunyt el a kanadai Sidney városában mellrák szövődményei miatt – erősítette meg az információt Jim Beaver, aki az Odaátban Bobby Singer szerepét játszotta. Fleming a népszerű sorozatban Karen Singert, Bobby Singer feleségét alakította, és az öt évadon átívelő történet során rendszeresen feltűnt a képernyőn.

Pályafutása a Viper című sorozattal indult, majd feltűnt a Happy, a flúgos golfos című filmben is. Később több televíziós produkcióban szerepelt, köztük a Supergirl, a Continuum és a Smallville sorozatokban. Filmes munkái között szerepelt a Hölgyválasz és a Házasság mindhalálig is.

Felfoghatatlan veszteség – meghalt a Buffy, a vámpírok réme sztárja

Szomorú hír rázta meg a film- és sorozatrajongókat világszerte. Nicholas Brendon meghalt, a Buffy, a vámpírok réme sztárja 54 évesen hunyt el álmában. A színész neve örökre összeforrt Xander Harris karakterével.

Meghalt Chuck Norris

Megdöbbentő hír rázta meg a rajongókat világszerte: elhunyt a legendás akciósztár. Chuck Norris halála egy hirtelen orvosi vészhelyzet következménye volt Hawaiin, amely teljesen váratlanul érte a családját és a közvéleményt is.

 

