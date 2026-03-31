Itt a bejelentés: Céline Dion visszatér a színpadra

A bejelentés különleges napon érkezett: Céline Dion 58. születésnapján osztotta meg a hírt rajongóival, akikhez egy személyes hangvételű üzenetben szólt. Mint mondta, fizikailag és lelkileg is készen áll a visszatérésre, bár az izgalom mellett némi feszültséget is érez. Hangsúlyozta, hogy állapota stabil, folyamatosan kezeli egészségét, és már újra képes énekelni, sőt, mozgásban is javulást tapasztal - írja a BBC.

Hosszú kihagyás után visszatér Céline Dion. Fotó: JULIE GAZZOTI / Hans Lucas

Céline Dion újra színpadra lép

Az énekesnő külön köszönetet mondott rajongóinak az elmúlt évek támogatásáért. Elmondása szerint a szeretet és az együttérzés, amelyet kapott, kulcsszerepet játszott abban, hogy újra színpadra állhat. Dion utoljára 2020 márciusában adott teljes koncertet, amikor a világjárvány miatt félbeszakadt Courage turnéja. Nem sokkal később diagnosztizálták nála a ritka idegrendszeri betegséget, a merev személy szindrómát, amely jelentős hatással volt mind a mozgására, mind az énekhangjára. Az állapot izomgörcsöket okoz, és jelenleg nincs rá ismert gyógymód.

A művész az elmúlt években intenzív terápiás programban vett részt: heti több alkalommal végzett fizikoterápiát, vokális tréninget és erőnléti edzéseket.

Egy korábbi interjúban úgy fogalmazott, két választása volt: feladja, vagy teljes erőbedobással küzd tovább. Ő az utóbbit választotta. A kemény munka már korábban is látványos eredményt hozott: 2024-ben nagy visszhangot kiváltó fellépést adott a párizsi olimpia megnyitóján, ahol Édith Piaf klasszikus dalát, a Hymne à l’Amour-t énekelte az Eiffel-toronynál. A most bejelentett koncertsorozat dátumait tudatosan ritkábban ütemezték, hogy elkerüljék a túlzott fizikai megterhelést. A jegyek április elején kerülnek forgalomba, és a várakozások szerint rendkívüli érdeklődés övezi majd az eseményt.

Céline Dion officially announces her concert return with Paris shows taking place this September.pic.twitter.com/zgHnYc9jCS — Pop Base (@PopBase) March 30, 2026



A visszatérés híre már napokkal korábban elkezdett kiszivárogni, és Párizs utcáin is megjelentek a rajongókat lelkesítő utalások. Az Eiffel-torony kivilágítása és a „Párizs, készen állok” üzenet egyértelmű jelzés volt: Céline Dion valóban visszatér. Az énekesnő számára a francia főváros különösen fontos helyszín, amelyhez hosszú évek óta erős érzelmi szálak kötik. Most pedig itt kezdi új fejezetét, amely nemcsak egy koncertsorozat, hanem egy inspiráló visszatérés története is. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy súlyos betegen lépett fel az olimpia megnyitóján Céline Dion.