Sokkolta a rajongókat az énekesnő bejelentése

Charli XCX az utóbbi években a popzene élvonalába került, legutóbbi albuma, a Brat nemcsak hatalmas rajongói visszhangot kapott, hanem Grammy‑díjat is nyert a legjobb dance/elektronikus album kategóriában. A brit popdíva mégis úgy érzi, hogy kreatív energiáit most az filmes világ felé szeretné irányítani.

Charli XCX-et eddig csak a zenei világból ismerhettük

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A Feeding Starving Celebrities YouTube‑show vendégeként elmondta, az éneklés mellett a színészet mindig is vonzotta – sőt már meg is kezdte filmezési kalandjait.

Első lépésként a The Moment című filmben láthattuk, amelyben saját magát alakítja egy furcsa, ironikus történetben, ahol a hírnév és a zenei világ elvárásai között lavírozik.

A filmben olyan nevek tűnnek fel, mint Kylie Jenner vagy Alexander Skarsgard, ami jelezte: Charli nem ijed meg a nagy formátumú szereplőgárdáktól sem – írja a Page Six.

Charli XCX szereti a kihívásokat

Az énekesnő tervi között van egy saját horrorfilm is, amelyben barátai – többek közt Rachel Sennott, Alex Consani vagy Romy Mars – szerepelnének, és ahol mindenki szexin menekül majd az abszurd helyzetekben. Emellett több új mozifilmben is feltűnik az idén, többek között a I Want Your Sex és a Faces of Death című produkciókban. Charli XCX elmondása szerint a filmkészítés és a színészet most olyan kreatív kihívást jelent számára, amelyet a zene – bármilyen fontos is volt eddig – már nem tud ugyanígy nyújtani. Habár egyes rajongókat sokkolt a hír, mások aggódnak, hogy ez a zenei pályafutás végét jelenti, a sztár azt sugallja, hogy minden művészi út változik, és könnyen lehet, a legizgalmasabb kalandok még csak most kezdődnek számára.