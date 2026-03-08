Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
charli xcx

Sokkolta a rajongókat az énekesnő bejelentése

5 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Grammy‑díjas brit popdíva váratlanul bejelentette, hogy talán búcsút int a zenei színpadtól, és színészként folytatná karrierjét – még akkor is, ha eddigi sikerei zeneileg példaértékűek. A 33 éves Charli XCX egy friss beszélgetésben árulta el a terveit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
charli xcxénekesnőszínészet

Charli XCX az utóbbi években a popzene élvonalába került, legutóbbi albuma, a Brat nemcsak hatalmas rajongói visszhangot kapott, hanem Grammy‑díjat is nyert a legjobb dance/elektronikus album kategóriában. A brit popdíva mégis úgy érzi, hogy kreatív energiáit most az filmes világ felé szeretné irányítani.

Charlie XCX performs onstage during 2017 Governors Ball Music Festival at Randall's Island on June 2, 2017 in New York City (Photo by ANGELA WEISS / AFP), Charli XCX-et eddig csak a zenei világból ismerhettük
Charli XCX-et eddig csak a zenei világból ismerhettük
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A Feeding Starving Celebrities YouTube‑show vendégeként elmondta, az éneklés mellett a színészet mindig is vonzotta – sőt már meg is kezdte filmezési kalandjait. 

Első lépésként a The Moment című filmben láthattuk, amelyben saját magát alakítja egy furcsa, ironikus történetben, ahol a hírnév és a zenei világ elvárásai között lavírozik. 

A filmben olyan nevek tűnnek fel, mint Kylie Jenner vagy Alexander Skarsgard, ami jelezte: Charli nem ijed meg a nagy formátumú szereplőgárdáktól sem – írja a Page Six.

Charli XCX szereti a kihívásokat

Az énekesnő tervi között van egy saját horrorfilm is, amelyben barátai – többek közt Rachel Sennott, Alex Consani vagy Romy Mars – szerepelnének, és ahol mindenki szexin menekül majd az abszurd helyzetekben. Emellett több új mozifilmben is feltűnik az idén, többek között a I Want Your Sex és a Faces of Death című produkciókban. Charli XCX elmondása szerint a filmkészítés és a színészet most olyan kreatív kihívást jelent számára, amelyet a zene – bármilyen fontos is volt eddig – már nem tud ugyanígy nyújtani. Habár egyes rajongókat sokkolt a hír, mások aggódnak, hogy ez a zenei pályafutás végét jelenti, a sztár azt sugallja, hogy minden művészi út változik, és könnyen lehet, a legizgalmasabb kalandok még csak most kezdődnek számára.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!