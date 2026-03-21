Lezuhant egy kínai repülőgép – 132 utas halt meg a tragédiában

2022. március 21-én megrázó tragédia történt Kína déli részén: egy menetrend szerinti utasszállító repülőgép meredek zuhanás után hegyoldalnak csapódott Guangxi tartományban. A China Eastern repülőgép-baleset során a fedélzeten tartózkodó 132 ember mind életét vesztette, a katasztrófa pedig a kínai polgári repülés egyik legsúlyosabb tragédiájaként vonult be a történelembe.

China Eastern repülőgép-baleset: a MU5735-ös járat tragédiája

Egy rejtélyes zuhanás

A repülőgép a kínai Kunming városából indult Guangzhou felé. A járat mintegy 30 ezer láb magasságban repült, amikor váratlanul meredek zuhanásba kezdett, majd rövid időn belül a hegyek közé csapódott Wuzhou közelében.

Járatinformációk a kijelzőn 2022. március 21-én a kínai Guangzhouban.

A becsapódás olyan erejű volt, hogy a repülőgép darabokra szakadt, a hegyoldalon pedig hatalmas tűz keletkezett. A roncsok szétszóródtak a nehezen megközelíthető erdős területen.

Ez a 2022. március 21-én készült fotó a China Eastern utasszállító repülőgép roncsainak darabjait mutatja, amely egy hegyoldalra zuhant Wuzhou város Tengxian megyéjében, Kína déli Guangxi régiójában

China Eastern repülőgépbaleset – 132 áldozat

A fedélzeten 123 utas és 9 fős személyzet tartózkodott. A mentőcsapatok gyorsan a helyszínre érkeztek, ám a becsapódás ereje miatt nem találtak túlélőket.

Ez a 2022. március 21-én készült fotó egy China Eastern utasszállító repülőgép roncsainak egy részét mutatja, amely egy hegyoldalra zuhant Wuzhou város Tengxian megyéjében, Kína déli Guangxi régiójában

A tragédia összesen 132 ember életét követelte, és ezzel a baleset Kína legsúlyosabb légi katasztrófájává vált az elmúlt évtizedben.

Mentőalakulatok keresik a fekete dobozokat a repülőgép-szerencsétlenség helyszínén Tengxian megyében, Dél-Kína Guangxi Zhuang Autonóm Területén, 2022. március 22-én

A baleset okát vizsgálták

A repülőgép mindössze hatéves Boeing 737–800-as volt, amely korábban jó biztonsági statisztikákkal rendelkezett. A szakértők több lehetséges okot is vizsgáltak, köztük műszaki meghibásodást, emberi tényezőt vagy más rendkívüli eseményt.

A baleset különösen azért keltett nagy visszhangot, mert a repülőgép a repülés stabil, utazómagasságú szakaszában zuhant le – ami a kereskedelmi légi közlekedésben viszonylag ritka.

A lezuhant repülőgép két fekete dobozának egyikét megtalálták Tengxian megyében, Dél-Kína Guangxi Zhuang Autonóm Területén, 2022. március 23-án

Megemlékezés az áldozatokról

A China Eastern légitársaság a tragédia után gyászt hirdetett, és részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak. A vállalat weboldalát fekete-fehérre változtatták, ami a légi közlekedésben a gyász jelképe.

A China Eastern repülőgép-baleset évfordulója ma is emlékeztet arra, hogy a modern technológia és szigorú biztonsági rendszerek ellenére a repülés történetében időről időre olyan tragédiák történnek, amelyek mély nyomot hagynak a közösségekben.