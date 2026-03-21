Lezuhant egy kínai repülőgép – 132 utas halt meg a tragédiában

2022. március 21-én megrázó tragédia történt Kína déli részén: egy menetrend szerinti utasszállító repülőgép meredek zuhanás után hegyoldalnak csapódott Guangxi tartományban. A China Eastern repülőgép-baleset során a fedélzeten tartózkodó 132 ember mind életét vesztette, a katasztrófa pedig a kínai polgári repülés egyik legsúlyosabb tragédiájaként vonult be a történelembe.
Egy rejtélyes zuhanás
A repülőgép a kínai Kunming városából indult Guangzhou felé. A járat mintegy 30 ezer láb magasságban repült, amikor váratlanul meredek zuhanásba kezdett, majd rövid időn belül a hegyek közé csapódott Wuzhou közelében.
A becsapódás olyan erejű volt, hogy a repülőgép darabokra szakadt, a hegyoldalon pedig hatalmas tűz keletkezett. A roncsok szétszóródtak a nehezen megközelíthető erdős területen.
China Eastern repülőgépbaleset – 132 áldozat
A fedélzeten 123 utas és 9 fős személyzet tartózkodott. A mentőcsapatok gyorsan a helyszínre érkeztek, ám a becsapódás ereje miatt nem találtak túlélőket.
A tragédia összesen 132 ember életét követelte, és ezzel a baleset Kína legsúlyosabb légi katasztrófájává vált az elmúlt évtizedben.
A baleset okát vizsgálták
A repülőgép mindössze hatéves Boeing 737–800-as volt, amely korábban jó biztonsági statisztikákkal rendelkezett. A szakértők több lehetséges okot is vizsgáltak, köztük műszaki meghibásodást, emberi tényezőt vagy más rendkívüli eseményt.
A baleset különösen azért keltett nagy visszhangot, mert a repülőgép a repülés stabil, utazómagasságú szakaszában zuhant le – ami a kereskedelmi légi közlekedésben viszonylag ritka.
Megemlékezés az áldozatokról
A China Eastern légitársaság a tragédia után gyászt hirdetett, és részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak. A vállalat weboldalát fekete-fehérre változtatták, ami a légi közlekedésben a gyász jelképe.
A China Eastern repülőgép-baleset évfordulója ma is emlékeztet arra, hogy a modern technológia és szigorú biztonsági rendszerek ellenére a repülés történetében időről időre olyan tragédiák történnek, amelyek mély nyomot hagynak a közösségekben.
Cikkünk a New York Post tájékoztatása alapján készült.
1986. január 28-án az emberiség egyik legnagyobb űrhajózási tragédiája zajlott le az Egyesült Államok felett. A Challenger-katasztrófa az indítás utáni 73. másodpercben következett be, amikor az űrsikló darabjaira hullott, és mind a hét űrhajós életét vesztette.
1962. november 23-án tragikus repülőbaleset rázta meg a magyar polgári légiközlekedést: a Párizs melletti Le Bourget repülőtér megközelítésekor lezuhant a Malév egyik IL–18-as gépe. A repülőgép katasztrófája 8 fős személyzet és 13 utas életét követelte.