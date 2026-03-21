légikatasztrófa

Lezuhant egy kínai repülőgép – 132 utas halt meg a tragédiában

légikatasztrófarepülőgépbalesetKína

2022. március 21-én megrázó tragédia történt Kína déli részén: egy menetrend szerinti utasszállító repülőgép meredek zuhanás után hegyoldalnak csapódott Guangxi tartományban. A China Eastern repülőgép-baleset során a fedélzeten tartózkodó 132 ember mind életét vesztette, a katasztrófa pedig a kínai polgári repülés egyik legsúlyosabb tragédiájaként vonult be a történelembe.

China Eastern repülőgép-baleset: a MU5735-ös járat tragédiája
Fotó: By Dennis HKG - https://www.flickr.com/photos/79691705@N05/51966478673/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=125486185 / Wikipedia

Egy rejtélyes zuhanás

A repülőgép a kínai Kunming városából indult Guangzhou felé. A járat mintegy 30 ezer láb magasságban repült, amikor váratlanul meredek zuhanásba kezdett, majd rövid időn belül a hegyek közé csapódott Wuzhou közelében.

GUANGZHOU, CHINA - MARCH 21: Flight information on the display on March 21, 2022 in Guangzhou, China. A China Eastern Airlines plane which was flying from Kunming to Guangzhou and carrying 132 people crashed in the mountains in southern China on Monday, the country's civil aviation authority said. Stringer / Anadolu Agency (Photo by ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
 Járatinformációk a kijelzőn 2022. március 21-én a kínai Guangzhouban. Egy China Eastern Airlines repülőgép, amely Kunmingból Guangzhouba tartott, és 132 embert szállított, majd lezuhant a dél-kínai hegyekben.
Fotó: STRINGER / ANADOLU AGENCY / AFP

A becsapódás olyan erejű volt, hogy a repülőgép darabokra szakadt, a hegyoldalon pedig hatalmas tűz keletkezett. A roncsok szétszóródtak a nehezen megközelíthető erdős területen.

This photo taken on March 21, 2022 shows fragments of wreckage of the China Eastern passenger jet which crashed onto a mountainside in Tengxian county, Wuzhou city, in China's southern Guangxi region. A China Eastern passenger jet carrying 132 people crashed onto a mountainside in southern China on March 21 causing a large fire, shortly after losing contact with air traffic control and dropping thousands of metres in just three minutes. (Photo by CNS / AFP) / China OUT
Ez a 2022. március 21-én készült fotó a China Eastern utasszállító repülőgép roncsainak darabjait mutatja, amely egy hegyoldalra zuhant Wuzhou város Tengxian megyéjében, Kína déli Guangxi régiójában
Fotó: - / CNS / AFP

China Eastern repülőgépbaleset – 132 áldozat

A fedélzeten 123 utas és 9 fős személyzet tartózkodott. A mentőcsapatok gyorsan a helyszínre érkeztek, ám a becsapódás ereje miatt nem találtak túlélőket.

This photo taken on March 21, 2022 shows part the wreckage of a China Eastern passenger jet which crashed onto a mountainside in Tengxian county, Wuzhou city, in China's southern Guangxi region. A China Eastern passenger jet carrying 132 people crashed onto a mountainside in southern China on March 21 causing a large fire, shortly after losing contact with air traffic control and dropping thousands of metres in just three minutes. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT
Ez a 2022. március 21-én készült fotó egy China Eastern utasszállító repülőgép roncsainak egy részét mutatja, amely egy hegyoldalra zuhant Wuzhou város Tengxian megyéjében, Kína déli Guangxi régiójában
Fotó: - / CN-STR / AFP

A tragédia összesen 132 ember életét követelte, és ezzel a baleset Kína legsúlyosabb légi katasztrófájává vált az elmúlt évtizedben.

(220324) -- TENGXIAN, March 24, 2022 (Xinhua) -- Rescuers search for the black boxes at the plane crash site in Tengxian County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, March 22, 2022. A black box of the China Eastern Airlines passenger plane that crashed Monday in south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region was recovered on Wednesday afternoon. The black box recovered is believed to be the cockpit voice recorder, an aviation official told a press briefing on Wednesday night. The exterior of the black box has been severely damaged, but its data storage unit is relatively complete despite some damage, said Zhu Tao, head of the aviation safety office of the Civil Aviation Administration of China. The black box is being sent to Beijing for decoding. The plane carrying 132 people crashed on Monday in Tengxian County in the city of Wuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. No survivors have been found so far. (Photo by Jiang Huaipeng/Xinhua) (Photo by Jiang Huaipeng / Xinhua via AFP)
Mentőalakulatok keresik a fekete dobozokat a repülőgép-szerencsétlenség helyszínén Tengxian megyében, Dél-Kína Guangxi Zhuang Autonóm Területén, 2022. március 22-én
Fotó: JIANG HUAIPENG / XINHUA / AFP

A baleset okát vizsgálták

A repülőgép mindössze hatéves Boeing 737–800-as volt, amely korábban jó biztonsági statisztikákkal rendelkezett. A szakértők több lehetséges okot is vizsgáltak, köztük műszaki meghibásodást, emberi tényezőt vagy más rendkívüli eseményt.

A baleset különösen azért keltett nagy visszhangot, mert a repülőgép a repülés stabil, utazómagasságú szakaszában zuhant le – ami a kereskedelmi légi közlekedésben viszonylag ritka.

(220324) -- TENGXIAN, March 24, 2022 (Xinhua) -- One of the two black boxes of the crashed plane is recovered in Tengxian County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, March 23, 2022. A black box of the China Eastern Airlines passenger plane that crashed Monday in south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region was recovered on Wednesday afternoon. The black box recovered is believed to be the cockpit voice recorder, an aviation official told a press briefing on Wednesday night. The exterior of the black box has been severely damaged, but its data storage unit is relatively complete despite some damage, said Zhu Tao, head of the aviation safety office of the Civil Aviation Administration of China. The black box is being sent to Beijing for decoding. The plane carrying 132 people crashed on Monday in Tengxian County in the city of Wuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. No survivors have been found so far. (Photo by Xu Dong/Xinhua) (Photo by Xu Dong / Xinhua via AFP)
 A lezuhant repülőgép két fekete dobozának egyikét megtalálták Tengxian megyében, Dél-Kína Guangxi Zhuang Autonóm Területén, 2022. március 23-án
Fotó: XU DONG / XINHUA / AFP

Megemlékezés az áldozatokról

A China Eastern légitársaság a tragédia után gyászt hirdetett, és részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak. A vállalat weboldalát fekete-fehérre változtatták, ami a légi közlekedésben a gyász jelképe.

A China Eastern repülőgép-baleset évfordulója ma is emlékeztet arra, hogy a modern technológia és szigorú biztonsági rendszerek ellenére a repülés történetében időről időre olyan tragédiák történnek, amelyek mély nyomot hagynak a közösségekben.

Cikkünk a New York Post tájékoztatása alapján készült.

73 másodperc az ég felé – a Challenger-katasztrófa drámai története

1986. január 28-án az emberiség egyik legnagyobb űrhajózási tragédiája zajlott le az Egyesült Államok felett. A Challenger-katasztrófa az indítás utáni 73. másodpercben következett be, amikor az űrsikló darabjaira hullott, és mind a hét űrhajós életét vesztette.

A végzetes tervezési hiba, amit sokáig elhallgattak – a Malév egyik legsúlyosabb tragédiája

1962. november 23-án tragikus repülőbaleset rázta meg a magyar polgári légiközlekedést: a Párizs melletti Le Bourget repülőtér megközelítésekor lezuhant a Malév egyik IL–18-as gépe. A repülőgép katasztrófája 8 fős személyzet és 13 utas életét követelte.

 

