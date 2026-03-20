Utánozhatatlan! Ez a rúgás tette világhírűvé Chuck Norrist

Bruce Lee oldalán írta be magát a filmtörténelembe

A nagyközönség számára Chuck Norris neve különösen emlékezetes maradt Bruce Lee mellett nyújtott alakítása miatt is, hiszen a harcművészeti filmek rajongói máig legendaként emlegetik közös jeleneteiket. Filmes karrierje ezután is meredeken ívelt felfelé, majd a televízióban is kultikus figurává vált.

Chuck Norris öröksége generációkon át megmarad

A megemlékezések szerint nemcsak a kemény akcióhős képe marad utána, hanem egy olyan emberé is, aki a fegyelem, az erő és a kitartás szimbóluma lett világszerte. Chuck Norris mögött családja, filmszerepei, sporteredményei és egy popkulturális legenda marad, amelyet több generáció is jól ismer.

Hollywoodban nem mellesleg olyan óriások tanítója volt, mint Steve McQueen, Bob Barker, Priscilla Presley, valamint Donnie és Marie Osmond. A lenti archív felvételen éppen egy másik legendás küzdősportoló, Benny Urquidez segítségével mutatta be, milyen egy kiválóan kivitelezett oldalsó fejrúgás, lábcsere után.

