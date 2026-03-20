Rendkívüli

Meghalt Chuck Norris

színész

Utánozhatatlan! Ez a rúgás tette világhírűvé Chuck Norrist

27 perce
Olvasási idő: 5 perc
Gyászol a filmes és harcművészeti világ, miután 86 éves korában meghalt az akciófilmek egyik legismertebb alakja. Chuck Norris halálhírét a családja erősítette meg, a legendás színész és küzdősportoló pedig olyan örökséget hagyott maga után, amely messze túlmutat Hollywoodon.
színészgyászChuck Norrisküzdősport

2026. március 20-án jelent meg a hír, hogy elhunyt Chuck Norris március 19-én reggel, a Walker, a texasi kopó és számos akciófilm ikonikus sztárja. Chuck Norris nemcsak színészként vált világhírűvé, hanem elismert harcművészként is: az amerikai légierő kötelékében szolgált, Koreában kezdett el komolyabban küzdősporttal foglalkozni, később pedig bajnoki címeket nyert, mielőtt Hollywood felfedezte volna – írja a People.

Chuck Norris, ChuckNorris, ARCADIA, CA - OCTOBER 25: Actor Chuck Norris attends the 2003 Breeders' Cup World Thoroughbred Championships hosted by the Oak Tree Racing Association October 25, 2003 at Santa Anita Park in Arcadia, California. (Photo by Jeff Golden/Getty Images) (Photo by Getty Images / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
Chuck Norris (1940-2026)
Fotó: Getty Images /  

Nemcsak filmsztár, valódi harcművész volt

Chuck Norris pályája jóval több volt, mint filmes karrier. A róla szóló megemlékezések kiemelik, hogy a küzdősport iránti elkötelezettsége indította el azon az úton, amely végül a világhírig vezetett. Később hírességeket is tanított, neve pedig összeforrt az amerikai akciófilmek aranykorával.

Breaker! Breaker! (1977) usa
A Force of One (1979) usa
THE OCTAGON (1980) usa
An Eye for an Eye (1981) usa
Horreur dans la ville
Forced Vengeance (1982) usa
Lone Wolf McQuade
Missing in Action (1984) USA
Portes disparus 2 Pourquoi ?
Code Of Silence
Invasion U.S.A. (1985) usa
The Delta Force
Bruce Lee oldalán írta be magát a filmtörténelembe

A nagyközönség számára Chuck Norris neve különösen emlékezetes maradt Bruce Lee mellett nyújtott alakítása miatt is, hiszen a harcművészeti filmek rajongói máig legendaként emlegetik közös jeleneteiket. Filmes karrierje ezután is meredeken ívelt felfelé, majd a televízióban is kultikus figurává vált.

Chuck Norris öröksége generációkon át megmarad

A megemlékezések szerint nemcsak a kemény akcióhős képe marad utána, hanem egy olyan emberé is, aki a fegyelem, az erő és a kitartás szimbóluma lett világszerte. Chuck Norris mögött családja, filmszerepei, sporteredményei és egy popkulturális legenda marad, amelyet több generáció is jól ismer.

Chuck Norris pokolian gyorsan rúgott

Hollywoodban nem mellesleg olyan óriások tanítója volt, mint Steve McQueen, Bob Barker, Priscilla Presley, valamint Donnie és Marie Osmond. A lenti archív felvételen éppen egy másik legendás küzdősportoló, Benny Urquidez segítségével mutatta be, milyen egy kiválóan kivitelezett oldalsó fejrúgás, lábcsere után.

Elhunyt a legendás harcművész, a Pofonok földje sztárja

Elhunyt a legendás harcművész, a Pofonok földje sztárja

Hetvenhét éves korában elhunyt Bruce Leung, a kungfuműfaj világszerte ismert és elismert színésze, akit a közönség a Pofonok földje kegyetlen Fenevadjaként is megismert. A hírt a család közlése alapján egy közeli barát erősítette meg: Bruce Leung január 14-én, szerettei körében hunyt el, szívelégtelenség következtében.

 

 

