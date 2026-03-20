Meghalt Chuck Norris

Chuck Norris

Fotókon a legendás akcióhős, Chuck Norris

Ma érkezett a váratlan hír: 86 éves korában elhunyt a világhírű amerikai színész. Chuck Norris harcművészként került be a filmiparba, majd vált az egyik legismertebb, legkedveltebb akcióhőssé.
Chuck Norris – polgári nevén Carlos Ray Norris – 1940. március 10-én született az Egyesült Államokban, Oklahoma államban. Gyerekkora nem volt könnyű: szegény családból származik, apja alkoholproblémákkal küzdött. Norris később többször is elmondta, hogy fiatalként kifejezetten félénk és bizonytalan volt. Az életében a fordulópontot a katonaság hozta el. A légierőnél szolgált, és Dél-Koreában kezdett el harcművészetekkel foglalkozni.

Chuck Norris (jobbra) a világ egyik legismertebb akcióhőse és mémfigurája volt – Fotó: NZ / Collection ChristopheL via AFP

Chuck Norris a karate világsztárja lett

A katonai szolgálat után Norris profi karatésnak állt, és hamarosan az egyik legeredményesebb harcművésszé vált az Egyesült Államokban. Többszörös világbajnok lett, és éveken át veretlen maradt a versenyeken. Saját harcművészeti stílust is kidolgozott, amelyet Chun Kuk Do néven ismernek. Karateiskolái hírességek körében is népszerűek voltak: több hollywoodi sztárt is edzett.

Bruce Lee indította el a filmes karrierjét

Norris filmes karrierje részben egy legendás találkozásnak köszönhető. A világhírű harcművész és filmsztár, Bruce Lee kérte fel őt, hogy szerepeljen az 1972-es A Sárkány útja (Way of the Dragon) című filmben. A római Colosseumban játszódó legendás harcjelenet Norris és Lee között máig a harcművészeti filmek egyik leghíresebb párbaja. Ez a szerep indította el Norris hollywoodi pályafutását, írja a Biography.

Hogyan lett belőle világhírű mém?

A 2000-es évek közepén Chuck Norris neve újra reflektorfénybe került – de egészen más okból. Az interneten elkezdtek terjedni az úgynevezett „Chuck Norris-viccek”, amelyek humoros, eltúlzott állításokból állnak a színész elképesztő erejéről és képességeiről.

Bár az utóbbi időben már ritkábban vállalt filmszerepet, Chuck Norris továbbra is aktív volt a közéletben, jótékonysági munkákban és különböző projektekben. 86 évesen is a popkultúra egyik legismertebb alakjának számított – és sokak számára az akciófilmek egyik örök legendája marad.

Megdöbbentő hír rázta meg a rajongókat világszerte: elhunyt a legendás akciósztár. Chuck Norris halála egy hirtelen orvosi vészhelyzet következménye volt Hawaiin, amely teljesen váratlanul érte a családját és a közvéleményt is.

Utánozhatatlan! Ez a rúgás tette világhírűvé Chuck Norrist

Gyászol a filmes és harcművészeti világ, miután 86 éves korában meghalt az akciófilmek egyik legismertebb alakja. Chuck Norris halálhírét a család erősítette meg, a legendás színész és küzdősportoló pedig olyan örökséget hagyott maga után, amely messze túlmutat Hollywoodon.

