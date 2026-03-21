Chuck Norris halála után megszólalt a testőre – sokkoló részletek derültek ki

Chuck Norris halála az egész világot megrázta, a legendás akcióhős elvesztése után pedig sorra érkeznek a személyes visszaemlékezések. A család közlése szerint a színész 2026. március 19-én hunyt el 86 éves korában, szerettei körében – írja a TMZ.

Így emlékezik rá a testőre – Chuck Norris humora mindenkit meglepett

A TMZ Live műsorában megszólalt Tom Jones, Chuck Norris egykori testőre, barátja és edzőpartnere is. A többszörösen díjazott harcművész arról beszélt, hogy rengeteget köszönhet Norrisnak, aki nemcsak a küzdősportokban, hanem az életben is fontos leckéket adott neki.

A megszólalás egyik legérdekesebb része az volt, hogy Tom Jones szerint Chuck Norris kifejezetten élvezte a róla szóló internetes poénokat. A Chuck Norris-mémek generációkon átívelve tették még nagyobb popkulturális ikonná a színészt, ő pedig állítólag pontosan értette, miért szeretik ennyire ezt a humort a rajongók.

Jones egy személyes történetet is felidézett az első közös edzésükről, ezzel is érzékeltetve, hogy Norris a keménysége mellett játékos, jó humorú ember volt. Szerinte sokan az akcióhőst látták benne, de a magánéletben olyan ember volt, aki szeretett nevetni, és egyáltalán nem vette túl komolyan magát.

A legendás színész öröksége jóval túlmutat a filmeken: a harcművészet, a televízió és az internetes kultúra világában is maradandót alkotott. Chuck Norris öröksége ezért nemcsak a rajongók emlékezetében él tovább, hanem azokban a történetekben is, amelyeket a hozzá közel állók most egymás után osztanak meg róla.

Meghalt Chuck Norris

Megdöbbentő hír rázta meg a rajongókat világszerte: elhunyt a legendás akciósztár. Chuck Norris halála egy hirtelen orvosi vészhelyzet következménye volt Hawaiin, amely teljesen váratlanul érte a családját és a közvéleményt is.

Megható videóval búcsúzott Chuck Norristól Orbán Viktor – videó

Korábban különleges találkozás kötötte össze a magyar miniszterelnököt és a világhírű akciósztárt. Chuck Norris halála után most újra előkerült az a videó, amelyben Orbán Viktorral beszélget, és személyes hangvételű szavakkal szól hozzá.