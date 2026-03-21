Chuck Norris halála után megszólalt a testőre – sokkoló részletek derültek ki

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megrendítő szavakkal búcsúzott Chuck Norris egykori testőre és közeli barátja a legendás akciósztártól. Chuck Norris halála után Tom Jones arról is beszélt, hogy a színész kifejezetten szerette a róla készült mémeket, mert mindig vevő volt a jó humorra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Chuck Norris halála az egész világot megrázta, a legendás akcióhős elvesztése után pedig sorra érkeznek a személyes visszaemlékezések. A család közlése szerint a színész 2026. március 19-én hunyt el 86 éves korában, szerettei körében – írja a TMZ.

Chuck Norris halála után a legenda egykori testőre és barátja is megszólalt, meglepő részleteket árulva el róla  

Így emlékezik rá a testőre – Chuck Norris humora mindenkit meglepett

A TMZ Live műsorában megszólalt Tom Jones, Chuck Norris egykori testőre, barátja és edzőpartnere is. A többszörösen díjazott harcművész arról beszélt, hogy rengeteget köszönhet Norrisnak, aki nemcsak a küzdősportokban, hanem az életben is fontos leckéket adott neki.

A megszólalás egyik legérdekesebb része az volt, hogy Tom Jones szerint Chuck Norris kifejezetten élvezte a róla szóló internetes poénokat. A Chuck Norris-mémek generációkon átívelve tették még nagyobb popkulturális ikonná a színészt, ő pedig állítólag pontosan értette, miért szeretik ennyire ezt a humort a rajongók.

Jones egy személyes történetet is felidézett az első közös edzésükről, ezzel is érzékeltetve, hogy Norris a keménysége mellett játékos, jó humorú ember volt. Szerinte sokan az akcióhőst látták benne, de a magánéletben olyan ember volt, aki szeretett nevetni, és egyáltalán nem vette túl komolyan magát.

A legendás színész öröksége jóval túlmutat a filmeken: a harcművészet, a televízió és az internetes kultúra világában is maradandót alkotott. Chuck Norris öröksége ezért nemcsak a rajongók emlékezetében él tovább, hanem azokban a történetekben is, amelyeket a hozzá közel állók most egymás után osztanak meg róla.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!