Autóban aludt Chuck Norris háza előtt: megható történetet mesélt el Jean-Claude Van Damme

Van Damme egy 2023-as interjúban idézte fel, hogyan ismerkedtek meg még pályája elején, amikor alig beszélt angolul, és komoly nehézségekkel küzdött Hollywoodban. Elmondása szerint már-már feladta az álmait, amikor egy sorsdöntő találkozásnak köszönhetően megismerkedett Chuck Norrisszal, és mindent megváltozott – írja a Mirror.

Jean Claude Van Damme-ot szoros kötelék fűzte Chuck Norrishoz

A fordulópontot az jelentette, amikor meghívást kapott Bob Wall házába, aki „A sárkány közbelép” című filmben is szerepelt. Wallt annyira lenyűgözte Van Damme fizikai felkészültsége, hogy bemutatta őt Chuck Norrisnak, akinek állítólag azt mondta: „Ilyen lábakat még nem láttam.”

A találkozás után a két harcművész közösen kezdett edzeni, méghozzá hajnalban. Van Damme elárulta: akár két órát is utazott, hogy részt vehessen az edzéseken.

– mondta, majd hozzátette, hogy olykor az autójában aludt Chuck Norris háza előtt, csak hogy biztosan ne késsen el.

Az intenzív edzések során nemcsak amatőrök, hanem világbajnokok ellen is sparringolt, ami komoly tapasztalatot adott neki. Kapcsolata Chuck Norrisszal végül meghozta a nagy áttörést is: szerepet kapott az „Eltűntnek nyilvánítva” című filmben, amelyet a Fülöp-szigeteken forgattak.

Ez indította el igazán filmes karrierjét, később a „Véres játék” (Bloodsport) című kultikus alkotással vált világhírűvé.

Több mint 40 évvel később is megmaradt a kötelék közöttük. Van Damme az Instagramon búcsúzott el barátjától, ahol közös fotókat is megosztott.

Őszinte részvétem barátom, Chuck Norris halála miatt. Már a kezdetektől ismertük egymást, és mindig tiszteltem azt az embert, aki volt. A szívem és az imáim a családjával vannak. Soha nem felejtjük el”

– írta.

A hírek szerint Chuck Norris egy hawaii szigeten, Kauain hunyt el váratlanul. Családja közleményben tudatta: szerettei körében, békében távozott.

