Chuck Norris

Aggasztó hír érkezett: kórházba került Chuck Norris

Váratlan dolog történt a legendás akciósztárral, ami miatt sokan aggódni kezdtek. Chuck Norris egy hirtelen jött egészségügyi probléma miatt került kórházba Hawaiin.
A sztárt Kauai szigetén szállították kórházba. Chuck Norris jelenlegi állapotáról annyit tudni, hogy jókedvű, de a részletek továbbra sem tisztázottak számolt be róla a DailyMail.

Nyugtalanító: hallgatnak a kórházba került Chuck Norris állapotáról.
Dráma Hawaiin: Chuck Norris kórházba került, rejtély övezi az állapotát

A sztár állítólag még az előző nap is edzett, ami még meglepőbbé teszi a történteket.

Egy közeli ismerőse telefonon beszélt vele, és azt mondta, még viccelődni is volt ereje.

A pontos diagnózisról vagy az okokról egyelőre nem közöltek hivatalos információt. Chcuck Norris nemrég ünnepelte 86. születésnapját, amely alkalmából egy edzős videót is megosztott. Korábban többször hangsúlyozta, hogy kiváló egészségnek örvend és aktív életet él. Ezt szigorú edzéssel, kiegyensúlyozott étrenddel és pozitív szemlélettel tartja fenn.

Pályafutása során legendás fizikai állóképességéről volt ismert, gyakran saját kaszkadőrmutatványait végezte.

A rajongók most abban bíznak, hogy hamarosan tisztázódik a helyzet, és ismét jó hírek érkeznek róla.

Félénk texasi fiúból világhírű akciósztár és legendás mémfigura

A 86 éves Chuck Norris pályafutása során nemcsak akciófilmjeivel vált ismertté, hanem az internet egyik legismertebb mémfigurájává is nőtte ki magát. A róla szóló viccek és történetek villámgyorsan terjedtek el világszerte, és mára a popkultúra ikonikus részévé tették a nevé

