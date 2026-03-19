Aggasztó hír érkezett: kórházba került Chuck Norris

A sztárt Kauai szigetén szállították kórházba. Chuck Norris jelenlegi állapotáról annyit tudni, hogy jókedvű, de a részletek továbbra sem tisztázottak – számolt be róla a DailyMail.

Nyugtalanító: hallgatnak a kórházba került Chuck Norris állapotáról.

Dráma Hawaiin: Chuck Norris kórházba került, rejtély övezi az állapotát

A sztár állítólag még az előző nap is edzett, ami még meglepőbbé teszi a történteket.

Egy közeli ismerőse telefonon beszélt vele, és azt mondta, még viccelődni is volt ereje.

A pontos diagnózisról vagy az okokról egyelőre nem közöltek hivatalos információt. Chcuck Norris nemrég ünnepelte 86. születésnapját, amely alkalmából egy edzős videót is megosztott. Korábban többször hangsúlyozta, hogy kiváló egészségnek örvend és aktív életet él. Ezt szigorú edzéssel, kiegyensúlyozott étrenddel és pozitív szemlélettel tartja fenn.

Pályafutása során legendás fizikai állóképességéről volt ismert, gyakran saját kaszkadőrmutatványait végezte.

A rajongók most abban bíznak, hogy hamarosan tisztázódik a helyzet, és ismét jó hírek érkeznek róla.

