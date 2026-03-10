Ezeken a Chuck Norris-mémeken talán még Chuck Norris is mosolyogna!

A Chuck Norris-viccek villámgyorsan elterjedtek világszerte, és általuk Norris a popkultúra egyik legnagyobb mémfigurájává vált. Érdekesség, hogy a színész maga is jó humorral fogadta a jelenséget, sőt később könyvet is kiadott a legismertebb poénokból. A 86 éves amerikai színésznek is van kedvenc vicce egyébként. Talán nem olyan szellemes, mint pár későbbi, de az első, amelyet hallott magáról 2006-ban, így hangzik: „Chuck Norris arcképét be akarták vésni a Rushmore-hegy oldalába, de a gránit nem volt elég kemény a szakállához."

A ma 86 éves Chuck Norris (jobbra) keménységéről mémek, viccek születettek, ezekből szemezgettünk – Fotó: NZ / Collection ChristopheL via AFP

Összegyűjtöttünk 10 Chuck Norris-mémet, amin talán még Norris is nevetne

