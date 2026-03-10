Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szánalmasan kevesen voltak Magyar Péter bonyhádi fórumán – fotó

Olvasta?

Újabb háború törhet ki? Ez az ország azt fontolgatja, hogy megtámadja Oroszországot

Chuck Norris

Ezeken a Chuck Norris-mémeken talán még Chuck Norris is mosolyogna!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ma ünnepli 86. születésnapját a népszerű amerikai színész. Chuck Norris az akciófilmjeiről híresült el, ám a 2000-es évek közepétől az interneten szárnyra kaptak a színész elképesztő erejéről és képességeiről szóló Chuck Norris-viccek és mémek. Utóbbikból szemezgettünk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Chuck Norrisviccmémszínész

A Chuck Norris-viccek villámgyorsan elterjedtek világszerte, és általuk Norris a popkultúra egyik legnagyobb mémfigurájává vált. Érdekesség, hogy a színész maga is jó humorral fogadta a jelenséget, sőt később könyvet is kiadott a legismertebb poénokból. A 86 éves amerikai színésznek is van kedvenc vicce egyébként. Talán nem olyan szellemes, mint pár későbbi, de az első, amelyet hallott magáról 2006-ban, így hangzik: „Chuck Norris arcképét be akarták vésni a Rushmore-hegy oldalába, de a gránit nem volt elég kemény a szakállához." 

COLLECTION CHRISTOPHEL / NZ ¬© Cannon Group PORTES DISPARUS (MISSING IN ACTION) de Joseph Zito 1984 USAavec M. Emmet Walsh et Chuck Norris chemise a fleur, chemise hawaiienne, touriste americain, pointer du doigt, mercenaire, treillis (Photo by NZ / Collection ChristopheL via AFP)
A ma 86 éves Chuck Norris (jobbra) keménységéről mémek, viccek születettek, ezekből szemezgettünk – Fotó: NZ / Collection ChristopheL via AFP

Összegyűjtöttünk 10 Chuck Norris-mémet, amin talán még Norris is nevetne

 

A további mémekért lapozzon tovább!

 

1 2 3
... 10
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!