Megható üzenetben búcsúzik Orbán Viktor a legendától

Chuck Norris halála után Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is részvétét fejezte ki. A kormányfő a Facebook-oldalán tett közzé egy rövid bejegyzést, amelyben személyes hangvételű üzenettel emlékezett meg a legendás színészről.
A bejegyzéshez egy fotót is mellékelt, amelyhez az alábbi szöveget írta:
Még a legnagyobb harcosok is hazamennek egyszer. Isten veled, Barátom!
Korábban különleges találkozás kötötte össze a magyar miniszterelnököt és a világhírű akciósztárt. Chuck Norris halála után most újra előkerült az a videó, amelyben Orbán Viktorral beszélget, és személyes hangvételű szavakkal szól hozzá.
Chuck Norris harcművészként került be a filmiparba, majd vált az egyik legismertebb, legkedveltebb akcióhőssé.
Gyászol a filmes és harcművészeti világ, miután 86 éves korában meghalt az akciófilmek egyik legismertebb alakja. Chuck Norris halálhírét a családja erősítette meg, a legendás színész és küzdősportoló pedig olyan örökséget hagyott maga után, amely messze túlmutat Hollywoodon.