Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 662,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -67,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 712,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -97,5 Ft

Chuck Norris

Chuck Norris-viccek, amiken még ma is könnyezve nevetünk

Elhunyt a legendás filmsztár, akinek neve évtizedeken át egyet jelentett az akcióval és az erővel. A Chuck Norris-viccek újra elárasztották az internetet, és bizonyították, hogy a legenda humora tovább él.
Chuck Norris halála kapcsán a család megerősítette, hogy a legendás akciósztár egy hirtelen orvosi vészhelyzet következtében hunyt el Hawaiin. A tragédia teljesen váratlanul történt, a hozzátartozók pedig egy megható közleményben búcsúztak tőle.

Chuck Norris dallasi otthonában, 2003-ban
Chuck Norris személye köré olyan mítosz épült, amit sem az idő, sem a józan ész nem tudott lerombolni. Ha létezik örök vicc, akkor az biztosan kapcsolódik Chuck Norris nevéhez.

10 klasszikus Chuck Norris-vicc:

1. Chuck Norris az apja előtt veszítette el a szüzességét.

2. Amikor Kolumbusz Kristóf felfedezte Amerikát, Chuck Norris üdvözölte.

3. Chuck Norris nem hord órát. Ő dönti el, mennyi az idő.

4. Chuck Norris egyszer hülyére vert egy okostelefont.

5. Chuck Norris már látta Columbo feleségét.

6. Chuck Norris látótávolsága 200 km. Csukott szemmel.

7. Mikor Bell feltalálta a telefont, már volt két nem fogadott hívása Chuck Norristól.

8. Chuck Norris egyszer olyan gyorsan kelt fel, hogy látta magát aludni.

9. Chuck Norris egyszer steaket rendelt egy vegán étteremben, és megkapta.

10. ChatGPT: Kérdezhetek tőled valamit Chuck?

