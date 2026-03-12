Öt meglepő tény a Coca-Coláról, amit kevesen ismernek

A Coca-Cola ma a világ egyik legismertebb márkája, ám kezdetben egészen más formában árulták. Az ital első éveiben csak szódabárokban lehetett kapni, pohárban felszolgálva. A gyártók sokáig nem gondolták, hogy a palackozás nagy üzleti lehetőséget jelentene – tájékoztat a history.com.

A híres ívelt Coca-Cola üveg a világ egyik legismertebb csomagolása lett

Fotó: Unsplash

Az első ember, aki palackba töltötte az italt, Joseph A. Biedenharn volt, egy édességbolt tulajdonosa Mississippi államban, Vicksburg városában. Úgy gondolta, hogy ha az italt üvegpalackokban is árulják, az emberek hazavihetik, ami jelentősen növelheti az eladásokat. Biedenharn az italt úgynevezett Hutchinson-palackokba töltötte, amelyek akkoriban gyakori, újrahasználható üvegpalackok voltak. Ezek azonban még egyáltalán nem hasonlítottak a ma ismert Coca-Cola-palackra.

Bár egy ládányi palackot elküldött Candlernek is, a márkatulajdonos továbbra is inkább a szódabárokban történő értékesítésben hitt. Öt évvel később azonban mégis megszületett a döntés: Candler eladta a Coca-Cola országos palackozási jogait két chattanoogai vállalkozónak. A jogokat mindössze egy dollárért adta el, és a beszámolók szerint ezt az összeget végül soha nem is fizették ki.

1915-ben a palackozók új üvegformát kerestek, amelyet akkor is fel lehet ismerni, ha darabokra törik, vagy akár sötétben, tapintás alapján. A pályázatot az indianai Terre Haute városában működő Root Glass Company nyerte meg. Az általuk tervezett ívelt forma lett a világ egyik legismertebb csomagolása.

5 érdekesség a Coca-Coláról, amit sokan nem tudnak

1. Eredetileg gyógyszernek szánták

A Coca-Colát eredetileg egy amerikai gyógyszerész fejlesztette ki, és kezdetben fejfájás és fáradtság ellen ajánlották.

2. Volt benne kokain

A korai recept kokalevél-kivonatot tartalmazott, amelyből a kokain származik. Ezt az összetevőt 1903-ban távolították el az italból.

3. A nevet nem a feltaláló adta

A Coca-Cola nevet Frank Robinson, a cég könyvelője találta ki, és a híres logó betűtípusát is ő tervezte.

4. Az első évben alig fogyott

Az ital első évében naponta átlagosan mindössze kilenc pohár fogyott belőle.