Figyelmeztet az FBI: így válhat könnyedén online csalás áldozatává.

Az internet ma már a mindennapjaink része, de a kényelmes online ügyintézés komoly veszélyeket is rejt. Egyetlen rossz kattintás – például egy gyanús e-mail megnyitása vagy egy ismeretlen linkre való kattintás – elég lehet ahhoz, hogy csalás áldozataivá váljunk – figyelmeztet az FBI.

Az internet biztonságos használatához elengedhetetlen a tudatosság és néhány alapvető szabály betartása.

Így védheti meg az eszközeit és adatait

Az egyik legfontosabb lépés, hogy mindig naprakészen tartsa az eszközeit és a szoftvereit. A frissítések gyakran biztonsági hibákat javítanak, így ezek elhanyagolása komoly kockázatot jelenthet. Emellett érdemes megbízható vírusirtó programot használni.

A jelszavak esetében különösen fontos az egyediség: minden fiókhoz más és erős jelszót válasszon. Ha ugyanazt a jelszót több helyen is használja, egyetlen feltört fiók az összes többit veszélybe sodorhatja.

Szintén alapvető szabály, hogy ne nyisson meg ismeretlen vagy váratlan csatolmányokat, még akkor sem, ha első ránézésre hitelesnek tűnnek.

Nyilvános Wi-Fi hálózatok használatakor különösen óvatosnak kell lenni. Ezek a kapcsolatok gyakran nem biztonságosak, így érzékeny adatok – például bankkártyaadatok – könnyen illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Éppen ezért ilyen hálózaton ne intézze a pénzügyi tranzakciókat.

