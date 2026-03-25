Országos csalás-hálózat: 370 embert károsítottak meg brutális módszerrel

A csalás egyik legkegyetlenebb eleme az volt, hogy a gyanúsítottak kifejezetten idős embereket céloztak meg, akik jóhiszeműen hittek abban, hogy értékes könyvek vannak a birtokukban. A nyomozás szerint a banda 2022 óta működött, és több tartományban is aktív volt – írja a Bild cikke.

A csalás során több száz idős embert vertek át, a hatóságok milliárdos értékben foglaltak le vagyontárgyakat

Hogyan működött a csalás, amellyel milliókat szereztek?

A módszer egyszerre volt kifinomult és kegyetlenül egyszerű: a csalók azt állították az áldozatoknak, hogy találtak vevőt a könyveikre, méghozzá „csillagászati áron”. A bizalom kiépítése után azonban előre fizetendő költségeket kértek – például szállításra vagy biztosításra hivatkozva.

A sértettek közül többen annyira hittek az üzletben, hogy még bankhitelt is felvettek, csak hogy ki tudják fizetni az előlegeket. A megígért vásárlók azonban soha nem léteztek.

Kik álltak a csalás mögött?

A nyomozók szerint egy országos hálózatról van szó, amely professzionálisan, felosztott szerepekkel működött. A banda több fedőcéget használt, főként Frankfurt környékén.

A feltételezett vezető egy 36 éves férfi, aki „értékesítési partnereket” irányított. Rajta kívül három másik férfit is elfogtak, akik közvetlen kapcsolatban álltak az áldozatokkal. Egy 33 éves nő pedig call centeres módszerekkel kereste meg a kiszemelt sértetteket.

Mekkora kárt okozott a csalás, és mit foglaltak le?

A hatóságok nagyszabású akcióban csaptak le: összesen 27 helyszínen tartottak házkutatást, és mintegy 200 nyomozó vett részt az akcióban.

Az okozott kár eléri a 11 millió eurót, amelyre teljes vagyonzárolást rendeltek el. A lefoglalt javak között szerepel:

egy több mint 200 ezer eurót érő luxusautó

50 bankszámla

két ingatlan

A nyomozás továbbra is folyamatban van, és nem zárható ki, hogy az áldozatok száma még tovább nő.