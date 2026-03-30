Brutális: közel 100 millió dollárt csalt ki az államtól ezzel a trükkel az illegális migráns

A vád szerint Anar Rustamov egy látszólag legálisan működő céget hozott létre a San Francisco-öböl térségében, amely „Dublin Helping Hands” néven futott. A vállalkozás papíron orvosi segédeszközökkel foglalkozott, a valóságban azonban a Medicare rendszerét használta ki: olyan eszközöket számlázott le, amelyeket sem nem rendeltek meg, sem nem szállítottak le, számolt be a hatalmas csalásról a New York Post.

A hatalmas értékű csalást elkövető illegális bevándorló többek között vércukorszint-mérőket számlázott ki nagy mennyiségben

A hatóságok szerint a cég elképesztő mennyiségű hamis igényt nyújtott be – többek között hátmerevítőkre és vércukorszint-mérőkre hivatkozva. A dokumentumokban szereplő „páciensek” azonban nem is tudtak a nevükben benyújtott kérelmekről, az állítólagos orvosok pedig soha nem írtak fel ilyen eszközöket.

A nagy értékű csalássorozat 2024-ben indult

A csalássorozat 2024 októberében indult, és 2025 áprilisára érte el csúcspontját: egyetlen hónap alatt több mint 49 millió dollárnyi (16,4 milliár forint) igényt nyújtottak be. Az ügyészek szerint a módszer tudatos volt: a cél az volt, hogy minél több pénzt vegyenek fel még azelőtt, hogy a rendszer kiszűrné a visszaélést.

A számlázás volumene és időzítése egyértelműen arra utalt, hogy a lehető legtöbb pénzt akarták megszerezni, mielőtt lebuknak

– áll az vádiratban.

A férfi jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, de a hatóságok szerint nem menekülhet sokáig. „Felkutatjuk azokat, akik megpróbálják kijátszani az állami egészségügyi rendszert – bárhol is rejtőznek” – hangsúlyozta az ügyben nyomozó egyik szövetségi ügynök.

Ha elfogják és bűnösnek találják, Rustamov akár 20 év börtönbüntetést is kaphat, emellett minden egyes vádpont után 250 ezer dolláros (84 millió forint) pénzbírság is sújthatja. Az amerikai hatóságok szerint az ügy tökéletes példája annak, hogyan próbálják egyesek kihasználni a rászorulók megsegítésére létrehozott rendszereket – és hogy miért indítottak „háborút a csalások ellen”.

