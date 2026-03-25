Kegyetlenség: saját szülei éheztettek halálra egy négyhónapos csecsemőt

Megrázó részletek kerültek napvilágra egy németországi ügyben, ahol egy négy hónapos kisbaba vesztette életét. A csecsemőhalál körülményei a bíróságon derültek ki, ahol a szülők ellen súlyos vádak miatt indult eljárás. A beszámolók szerint a gyermek hosszabb időn át nem kapott megfelelő ellátást.
A tragikus csecsemőhalál egy német kisvárosban történt, ahol a hatóságok szerint a szülők több mint egy hónapon át nem biztosítottak elegendő ételt és folyadékot gyermeküknek. A bíróság előtt elhangzott vallomások súlyos elhanyagolásra utalnak, miközben a szülők saját helyzetüket túlterheltséggel és problémákkal magyarázták - tájékoztat a Bild.

A csecsemőhalál hátterében súlyos elhanyagolás gyanúja merült fel (Képünk illusztráció) - Fotó: Unsplash

Mivel vádolják a szülőket a csecsemőhalál ügyében?

Az ügyészség szerint a szülők felelőssége egyértelmű: a vádak alapján huzamosabb ideig nem gondoskodtak megfelelően a csecsemőről. A gyermek állapota folyamatosan romlott, testsúlya csökkent, végül életét vesztette. A szülők ellen gyilkosság miatt folyik eljárás.

A beszámolók szerint a család körülményei rendezetlenek voltak. A lakás elhanyagolt állapotban volt, a csecsemő nem rendelkezett saját ággyal, és egy autós hordozóban altatták. Az anya fájdalomcsillapító-függőségről beszélt, emellett rendszeresen dohányzott, ami tovább súlyosbíthatta a helyzetet.

A gyermekvédelem a tragédia előtt többször is felkereste a családot. A hatóságok ellenőrizték a lakáskörülményeket, és segítséget ígértek, azonban a szülők állítása szerint ezek az intézkedések nem vezettek érdemi változáshoz.

Milyen mulasztások vezettek a csecsemőhalálhoz?

A történtek hátterében több súlyos mulasztás állhatott:

  • elmaradt orvosi vizsgálatok;
  • nem megfelelő táplálás és folyadékbevitel;
  • a gyermek állapotának figyelmen kívül hagyása;
  • rendezetlen életkörülmények;
  • a segítségnyújtási lehetőségek kihasználatlansága.

A csecsemőhalál ügye továbbra is folyamatban van, a bírósági tárgyalás a következő hetekben folytatódik.

