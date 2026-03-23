Meglepő felfedezés: ez az elfeledett szerv még a rák ellen is védhet

A mellkasban, a szegycsont mögött található apró szerv az immunrendszer egyik alapköve. Itt „tanulják meg” a T-sejtek, hogyan különböztessék meg a saját és az idegen sejteket – vagyis hogyan védekezzen a szervezet anélkül, hogy önmaga ellen fordulna. Bár pubertás után a csecsemőmirigy (thymus) zsugorodni kezd, és sokáig úgy gondolták, hogy elveszíti jelentőségét, az új eredmények szerint ez komoly tévedés lehet – hívta fel a figyelmet a fitbook.de.

A legújabb felfedezések szerint a csecsemőmirigy felnőttkorban is nagy szerepet játszhat a rák kialakulása ellen – Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

A csecsemőmirigy eltávolítása növelheti a halálozást és a rák kockázatát

Egy amerikai kutatás – amelyet a Harvard Medical School és a Massachusetts General Hospital szakemberei végeztek – megdöbbentő eredményre jutott. Azoknál a betegeknél, akiknél eltávolították a thymust:

közel háromszorosára nőtt a halálozási arány

a rák kialakulásának esélye is jelentősen megemelkedett

A kutatók szerint ennek oka, hogy a szerv hiányában romlik az immunrendszer működése.

2025-ös áttörés: különleges „rákölő” sejtek születnek itt

A Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf kutatói 2025-ben olyan speciális immunsejteket azonosítottak, amelyek közvetlenül képesek elpusztítani a daganatos sejteket. A legmeglepőbb, hogy ezek a sejtek nem „kapcsolnak ki” a rákos sejtek hatására, így hatékonyabban támadhatják a tumorokat, mint más immunsejtek. Ez a felfedezés új irányt adhat a rákkezeléseknek is.

Egy másik nagyszabású vizsgálat szerint azok az emberek, akiknek egészségesebb a thymusuk:

50 százalékkal kisebb eséllyel halnak meg idő előtt

63 százalékkal kisebb a szívhalál kockázata

36 százalékkal ritkábban alakul ki tüdőrák

A szakértők egy úgynevezett „thymus-egészségi pontszámot” is kidolgoztak, amely segíthet felmérni az immunrendszer állapotát.

Az életmód is számít: ezek ronthatják a működését

A kutatások arra is rámutattak, hogy a thymus állapotát befolyásolhatják mindennapi szokásaink is. Különösen káros lehet:

a dohányzás

az elhízás

a krónikus gyulladás

Ezek mind gyengíthetik az immunrendszert – és közvetve növelhetik a súlyos betegségek kockázatát.

Egy „elfelejtett” emberi szerv

A szakértők szerint a thymust évtizedeken át alábecsülték, pedig kulcsszerepe lehet abban, hogy ki mennyire marad egészséges idősebb korban. A legfontosabb üzenet: nem csak a szívre vagy a vércukorra kell figyelni – az immunrendszer „láthatatlan” részei is döntőek lehetnek. És könnyen lehet, hogy a jövőben éppen ez a kis szerv segít majd jobban megérteni – és megelőzni – a rák kialakulását.