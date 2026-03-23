Meglepő felfedezés: ez az elfeledett szerv még a rák ellen is védhet

A mellkasban, a szegycsont mögött található apró szerv az immunrendszer egyik alapköve. Itt „tanulják meg” a T-sejtek, hogyan különböztessék meg a saját és az idegen sejteket – vagyis hogyan védekezzen a szervezet anélkül, hogy önmaga ellen fordulna. Bár pubertás után a csecsemőmirigy (thymus) zsugorodni kezd, és sokáig úgy gondolták, hogy elveszíti jelentőségét, az új eredmények szerint ez komoly tévedés lehet – hívta fel a figyelmet a fitbook.de.
A csecsemőmirigy eltávolítása növelheti a halálozást és a rák kockázatát
Egy amerikai kutatás – amelyet a Harvard Medical School és a Massachusetts General Hospital szakemberei végeztek – megdöbbentő eredményre jutott. Azoknál a betegeknél, akiknél eltávolították a thymust:
- közel háromszorosára nőtt a halálozási arány
- a rák kialakulásának esélye is jelentősen megemelkedett
A kutatók szerint ennek oka, hogy a szerv hiányában romlik az immunrendszer működése.
2025-ös áttörés: különleges „rákölő” sejtek születnek itt
A Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf kutatói 2025-ben olyan speciális immunsejteket azonosítottak, amelyek közvetlenül képesek elpusztítani a daganatos sejteket. A legmeglepőbb, hogy ezek a sejtek nem „kapcsolnak ki” a rákos sejtek hatására, így hatékonyabban támadhatják a tumorokat, mint más immunsejtek. Ez a felfedezés új irányt adhat a rákkezeléseknek is.
Egy másik nagyszabású vizsgálat szerint azok az emberek, akiknek egészségesebb a thymusuk:
- 50 százalékkal kisebb eséllyel halnak meg idő előtt
- 63 százalékkal kisebb a szívhalál kockázata
- 36 százalékkal ritkábban alakul ki tüdőrák
A szakértők egy úgynevezett „thymus-egészségi pontszámot” is kidolgoztak, amely segíthet felmérni az immunrendszer állapotát.
Az életmód is számít: ezek ronthatják a működését
A kutatások arra is rámutattak, hogy a thymus állapotát befolyásolhatják mindennapi szokásaink is. Különösen káros lehet:
- a dohányzás
- az elhízás
- a krónikus gyulladás
Ezek mind gyengíthetik az immunrendszert – és közvetve növelhetik a súlyos betegségek kockázatát.
Egy „elfelejtett” emberi szerv
A szakértők szerint a thymust évtizedeken át alábecsülték, pedig kulcsszerepe lehet abban, hogy ki mennyire marad egészséges idősebb korban. A legfontosabb üzenet: nem csak a szívre vagy a vércukorra kell figyelni – az immunrendszer „láthatatlan” részei is döntőek lehetnek. És könnyen lehet, hogy a jövőben éppen ez a kis szerv segít majd jobban megérteni – és megelőzni – a rák kialakulását.
Elfelejthetjük a beteges öregkort? Ezzel a módszerrel megfiatalítható az immunrendszer
Amerikai kutatóknak a máj átprogramozásával sikerült ideiglenesen visszaállítaniuk idős kísérleti állatok védekezőképességét. Az immunrendszer fiatalítása jelentős eredmény, hiszen ez a folyamat kulcsfontosságú lehet az időskori betegségek, például a súlyos fertőzések és a daganatos megbetegedések elleni hatékony küzdelemben.