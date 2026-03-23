Meglepő felfedezés: ez az elfeledett szerv még a rák ellen is védhet

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Sokáig úgy hitték, hogy felnőttkorban szinte teljesen felesleges – most azonban kiderült az ellenkezője. A kutatások szerint alig ismert szerv, a csecsemőmirigy komoly szerepet játszhat a rák elleni védekezésben.
A mellkasban, a szegycsont mögött található apró szerv az immunrendszer egyik alapköve. Itt „tanulják meg” a T-sejtek, hogyan különböztessék meg a saját és az idegen sejteket – vagyis hogyan védekezzen a szervezet anélkül, hogy önmaga ellen fordulna. Bár pubertás után a csecsemőmirigy (thymus) zsugorodni kezd, és sokáig úgy gondolták, hogy elveszíti jelentőségét, az új eredmények szerint ez komoly tévedés lehet – hívta fel a figyelmet a fitbook.de.

A legújabb felfedezések szerint a csecsemőmirigy felnőttkorban is nagy szerepet játszhat a rák kialakulása ellen – Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

A csecsemőmirigy eltávolítása növelheti a halálozást és a rák kockázatát

Egy amerikai kutatás – amelyet a Harvard Medical School és a Massachusetts General Hospital szakemberei végeztek – megdöbbentő eredményre jutott. Azoknál a betegeknél, akiknél eltávolították a thymust:

  • közel háromszorosára nőtt a halálozási arány
  • a rák kialakulásának esélye is jelentősen megemelkedett

A kutatók szerint ennek oka, hogy a szerv hiányában romlik az immunrendszer működése.

2025-ös áttörés: különleges „rákölő” sejtek születnek itt

A Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf kutatói 2025-ben olyan speciális immunsejteket azonosítottak, amelyek közvetlenül képesek elpusztítani a daganatos sejteket. A legmeglepőbb, hogy ezek a sejtek nem „kapcsolnak ki” a rákos sejtek hatására, így hatékonyabban támadhatják a tumorokat, mint más immunsejtek. Ez a felfedezés új irányt adhat a rákkezeléseknek is.

Egy másik nagyszabású vizsgálat szerint azok az emberek, akiknek egészségesebb a thymusuk:

  • 50 százalékkal kisebb eséllyel halnak meg idő előtt
  • 63 százalékkal kisebb a szívhalál kockázata
  • 36 százalékkal ritkábban alakul ki tüdőrák

A szakértők egy úgynevezett „thymus-egészségi pontszámot” is kidolgoztak, amely segíthet felmérni az immunrendszer állapotát.

Az életmód is számít: ezek ronthatják a működését

A kutatások arra is rámutattak, hogy a thymus állapotát befolyásolhatják mindennapi szokásaink is. Különösen káros lehet:

  • a dohányzás
  • az elhízás
  • a krónikus gyulladás

Ezek mind gyengíthetik az immunrendszert – és közvetve növelhetik a súlyos betegségek kockázatát.

Egy „elfelejtett” emberi szerv

A szakértők szerint a thymust évtizedeken át alábecsülték, pedig kulcsszerepe lehet abban, hogy ki mennyire marad egészséges idősebb korban. A legfontosabb üzenet: nem csak a szívre vagy a vércukorra kell figyelni – az immunrendszer „láthatatlan” részei is döntőek lehetnek. És könnyen lehet, hogy a jövőben éppen ez a kis szerv segít majd jobban megérteni – és megelőzni – a rák kialakulását.

Haszontalannak gondolták ezt a szervet, most kiderült, hogy véd a rák ellen

A szegycsont mögött elhelyezkedő, kisméretű zsíros nyirokszervet, a csecsemőmirigyet (thymust) általában haszontalannak tartják felnőttkorban. Azonban egy új tanulmány azt sugallja, hogy ez a mirigy sokkal fontosabb lehet, mint azt eddig gondoltuk. Amerikai kutatók szerint azoknál az embereknél, akiknek eltávolították a csecsemőmirigyét, jelentősen megnőtt a rák kialakulásának valószínűsége.

Elfelejthetjük a beteges öregkort? Ezzel a módszerrel megfiatalítható az immunrendszer

Amerikai kutatóknak a máj átprogramozásával sikerült ideiglenesen visszaállítaniuk idős kísérleti állatok védekezőképességét. Az immunrendszer fiatalítása jelentős eredmény, hiszen ez a folyamat kulcsfontosságú lehet az időskori betegségek, például a súlyos fertőzések és a daganatos megbetegedések elleni hatékony küzdelemben.

 

