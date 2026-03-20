Példátlan terrortámadás Csehországban: minden a tűz martaléka lett

Fejlemény a csehországi terrortámadás ügyében: Izrael-ellenes csoport jelentkezett

Tűz ütött ki egy ipari létesítményben Csehországban, és a hatóságok már azt is vizsgálják, hogy szándékos gyújtogatás, sőt akár terrortámadás állhat-e a háttérben. A csehországi terrortámadás tovább növelheti a nemzetközi feszültségeket.
A csehországi terrortámadás a Prágától mintegy 120 kilométerre fekvő Pardubicében történt, ahol egy raktárcsarnok kapott lángra az éjszaka folyamán. A tűz átterjedt egy másik épületre is, azonban személyi sérülésről nem érkezett jelentés – írja a Reuters

Tűzoltók és nyomozók vizsgálják a csehországi terrortámadás helyszínét, a cseh LPP Holding fegyvergyártó vállalat leégett üzemét a kelet-csehországi Pardubicében 2026. március 20-án – Fotó: Martin Divisek / MTI/EPA
Tűzoltók és nyomozók vizsgálják a csehországi terrortámadás helyszínét, a cseh LPP Holding fegyvergyártó vállalat leégett üzemét a kelet-csehországi Pardubicében 2026. március 20-án
Fotó: Martin Divisek / MTI/EPA

Izrael-ellenes csoport követhette el a csehországi terrortámadást

A cseh hatóságok gyorsan megkezdték a vizsgálatot, és kezdetben nem zárták ki a szándékos gyújtogatás lehetőségét. Később a nyomozás már a terrorizmus gyanújának irányába is elmozdult.

A háttérben egy Izrael-ellenes csoport állhat. Egyes beszámolók szerint egy tiltakozó szervezet azt állította, hogy ők gyújtották fel a létesítményt, amelyet az izraeli fegyvergyártás egyik fontos európai központjaként emlegettek.

Az érintett komplexumban működik a cseh LPP Holding is, amely korábban együttműködést jelentett be az izraeli Elbit Systems vállalattal dróngyártás terén. 

Tűz egy csehországi ipari létesítményben, Csehországiterrortámadás
Tűz egy csehországi ipari létesítményben, Csehországiterrortámadás
Tűz egy csehországi ipari létesítményben, Csehországiterrortámadás
Tűz egy csehországi ipari létesítményben, Csehországiterrortámadás
Tűz egy csehországi ipari létesítményben, Csehországiterrortámadás
Tűz egy csehországi ipari létesítményben, Csehországiterrortámadás
Tűz egy csehországi ipari létesítményben, Csehországiterrortámadás
Az LPP Holding cseh hadiipari vállalat kiégett rakatárépülete előtt tűzoltók és rendőrök a csehországi Pardubicében egy éjszakai tűz után

 

A cég megerősítette, hogy az egyik létesítményükben valóban tűz keletkezett, és közölték: teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal.

Jelenleg nem kívánunk találgatásokba bocsátkozni az eset okairól, megvárjuk a hivatalos vizsgálat eredményét”

– közölték.

A rendőrség egyelőre nem nevezte meg a feltételezett elkövető csoportot, de megerősítette, hogy a biztonsági szolgálatok bevonásával vizsgálják az ügyet.

Lubomír Metnar belügyminiszter szerint a jelenlegi információk alapján

valószínűsíthető, hogy az eset összefüggésben állhat egy terrortámadással”.

Az ügy komoly nemzetközi visszhangot válthat ki, különösen az izraeli hadiiparhoz köthető európai létesítmények biztonságát illetően.

