Fejlemény a csehországi terrortámadás ügyében: Izrael-ellenes csoport jelentkezett

A csehországi terrortámadás a Prágától mintegy 120 kilométerre fekvő Pardubicében történt, ahol egy raktárcsarnok kapott lángra az éjszaka folyamán. A tűz átterjedt egy másik épületre is, azonban személyi sérülésről nem érkezett jelentés – írja a Reuters.

Tűzoltók és nyomozók vizsgálják a csehországi terrortámadás helyszínét, a cseh LPP Holding fegyvergyártó vállalat leégett üzemét a kelet-csehországi Pardubicében 2026. március 20-án

Izrael-ellenes csoport követhette el a csehországi terrortámadást

A cseh hatóságok gyorsan megkezdték a vizsgálatot, és kezdetben nem zárták ki a szándékos gyújtogatás lehetőségét. Később a nyomozás már a terrorizmus gyanújának irányába is elmozdult.

A háttérben egy Izrael-ellenes csoport állhat. Egyes beszámolók szerint egy tiltakozó szervezet azt állította, hogy ők gyújtották fel a létesítményt, amelyet az izraeli fegyvergyártás egyik fontos európai központjaként emlegettek.

Az érintett komplexumban működik a cseh LPP Holding is, amely korábban együttműködést jelentett be az izraeli Elbit Systems vállalattal dróngyártás terén.