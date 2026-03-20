Fejlemény a csehországi terrortámadás ügyében: Izrael-ellenes csoport jelentkezett

A csehországi terrortámadás a Prágától mintegy 120 kilométerre fekvő Pardubicében történt, ahol egy raktárcsarnok kapott lángra az éjszaka folyamán. A tűz átterjedt egy másik épületre is, azonban személyi sérülésről nem érkezett jelentés – írja a Reuters.
Izrael-ellenes csoport követhette el a csehországi terrortámadást
A cseh hatóságok gyorsan megkezdték a vizsgálatot, és kezdetben nem zárták ki a szándékos gyújtogatás lehetőségét. Később a nyomozás már a terrorizmus gyanújának irányába is elmozdult.
A háttérben egy Izrael-ellenes csoport állhat. Egyes beszámolók szerint egy tiltakozó szervezet azt állította, hogy ők gyújtották fel a létesítményt, amelyet az izraeli fegyvergyártás egyik fontos európai központjaként emlegettek.
Az érintett komplexumban működik a cseh LPP Holding is, amely korábban együttműködést jelentett be az izraeli Elbit Systems vállalattal dróngyártás terén.
A cég megerősítette, hogy az egyik létesítményükben valóban tűz keletkezett, és közölték: teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal.
Jelenleg nem kívánunk találgatásokba bocsátkozni az eset okairól, megvárjuk a hivatalos vizsgálat eredményét”
– közölték.
A rendőrség egyelőre nem nevezte meg a feltételezett elkövető csoportot, de megerősítette, hogy a biztonsági szolgálatok bevonásával vizsgálják az ügyet.
Lubomír Metnar belügyminiszter szerint a jelenlegi információk alapján
valószínűsíthető, hogy az eset összefüggésben állhat egy terrortámadással”.
Az ügy komoly nemzetközi visszhangot válthat ki, különösen az izraeli hadiiparhoz köthető európai létesítmények biztonságát illetően.