Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Moszkva váratlan országnak küldött rémisztő fenyegetést

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 779,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -164,3 Ft

terrortámadás

Letartóztatások a csehországi terrortámadás ügyében: új részletek derültek ki

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Letartóztatták azt a három embert, akiket a cseh rendőrség a hadiipari LPP Holding pardubicei üzemében múlt pénteken történt szándékos gyújtogatás elkövetésével gyanúsít – közölte a rendőrség szerdán az X-en. Az ügyet a hatóságok csehországi terrortámadásként kezelik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
terrortámadásCsehországgyanúsítottak

A három személy közül kettőt Csehországban, egyet pedig a szlovák rendőrséggel és ügyészséggel együttműködve Szlovákiában vettek őrizetbe. A hatóságok szerint a csehországi terrortámadás ügyében hozott döntés alapján letartóztatásukról az illetékes bíróságok határoztak. A bíróság úgy látta: mindhárom esetben fennáll a szökés, a szemtanúk befolyásolásának lehetősége, illetve a bűncselekmény megismétlésének a veszélye, ezért az érintetteket nem lehet szabadlábra helyezni.

A csehországi terrortámadás helyszíne – Fotó: MICHAL CIZEK / AFP
A csehországi terrortámadás helyszíne
Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

Akár 20 év börtönt is kaphatnak a csehországi terrortámadás elkövetői

A Csehországban elfogottak közül a férfi amerikai, a nő pedig cseh állampolgár. A Szlovákiában letartóztatott nő szintén amerikai állampolgár – derült ki a rendőrségi közleményekből. A prágai sajtó nem hivatalos értesülései szerint a hatóságok még további hét személyt keresnek.

Az őrizetbe vettek a kihallgatások alkalmával nem nyilatkoztak, és a vádakat elutasították. Csehország jelezte, hogy kérni fogja a Szlovákiában elfogott személy kiadását. Amennyiben a bíróság vétkesnek találja a vádlottakat, azok akár 20 év szabadságvesztést, illetve rendkívüli büntetést is kaphatnak.

Az LPP Holding hadiipari cég pardubicei telephelyén pénteken kora reggel keletkezett tűz, amely gyakorlatilag megsemmisítette az egész raktárépületet, és átterjedt a szomszédos adminisztratív épületre is. A cég közölte, hogy mindkét épület használhatatlanná vált, ezért le kell bontani őket.

A holding egyebek között drónokat gyárt Ukrajna számára. Korábban tervben volt az együttműködés az izraeli Elbit Systems céggel is, de a cseh vállalat közleménye szerint ez nem valósult meg.

A gyújtogatás elkövetőjeként egy palesztinbarát, Izrael-ellenes csoport, a The Earthquake Faction jelentkezett. A csoport közlése szerint tettük összefügg Izrael gázai övezeti hadműveleteivel, és az Izrael számára gyártott fegyvereket akarták megsemmisíteni.

A The Earthquake Faction a CTK cseh hírügynökségnek kedden elküldött közleményében felszólította az LPP Holdingot, hogy szakítsa meg kapcsolatait az Elbit Systemsszel, és ítélje el a palesztin területek megszállását, ellenkező esetben nyilvánosságra hozza a cseh vállalat titkos dokumentumait. Az LPP Holding a csoport nyilatkozatát nem kommentálta.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!