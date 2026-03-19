Vad színkavalkádba borult Japán, képeken a cseresznyefavirágzás – galéria

Amikor Japánban kinyílnak a cseresznyefák, a táj egyszerre válik rózsaszín és fehér álomkertté. A „sakura” nem csupán virág, hanem a múló pillanatok ünnepe: a japánok a cseresznyefavirágzás idején piknikeznek a parkokban, élvezik a virágok illatát, és megállnak egy pillanatra a rohanó hétköznapokban.
Az egész ország fényképezőgépekkel és okostelefonokkal vonul a parkokba, hogy megörökítse a természet csodáját – minden virág szirma egy rövid, mégis varázslatos történetet mesél a tavaszról. A turisták kedvenc időszaka is a cseresznyefavirágzás, ebben a pár hétben ugrásszerűen megnő a látogatók száma az országban.
Itt a medvehagyma-szezon, de nehogy összetévessze ezzel a növénnyel, végzetes lehet!
Tavasszal sokan keresik ezt a népszerű, sokoldalúan felhasználható növényt a dunántúli erdőkben. A medvehagyma gyűjtése azonban csak akkor biztonságos, ha biztosan nem tévesztik össze a mérgező gyöngyvirággal. A növény íze és kedvező tulajdonságai miatt évről évre sokakat vonz.