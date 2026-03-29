csicsóka

Ez a zöldség a kertészek legjobb barátja: évekig terem, szinte gondozás nélkül

Sokan küzdenek a növények életben tartásával., ez a zöldség azonban kevés gondozással is évekig terem. A csicsóka nemcsak finom, de a kezdő kertészek barátja is.
Sokan szeretnének saját zöldséget termeszteni a kertben, de nincs tapasztalatuk. Ha ön is közéjük tartozik, an egy növény, ami szinte gondozás nélkül terem, és ráadásul éveken át szüretelhető: a csicsóka. Ez a kevéssé ismert burgonyaalternatíva nemcsak egyszerűen termeszthető, de látványos virágai a napraforgóra emlékeztetnek – írja a Focus.

A csicsóka könnyen termeszthető zöldség – (illusztráció) Fotó: Pexels

A csicsóka rendkívül könnyen termeszthető zöldség

A csicsóka ültetése igazán könnyű feladat. Őszi szürethez a gumókat március közepétől április végéig, tavaszi szürethez pedig október–november között érdemes elültetni. Fontos, hogy napos helyre, 60 x 50 cm-es távolságra kerüljenek, és 5–10 cm mélyen nyomjuk őket a földbe. 

A növény magától is szépen fejlődik, ritka öntözést leszámítva nem igényel különösebb gondozást.

A bokrok akár három méter magasra is nőhetnek, virágzásuk augusztustól késő őszig tart. A gyökerek gyors terjedése miatt célszerű cserépben vagy gyökérkorláttal nevelni őket. A gumók betakarítása akkor ideális, amikor a lombozat télen barnulni kezd. Érdemes azonban figyelni a tárolásra: a csicsóka csak néhány hétig tartható el, így frissen fogyasztva a legfinomabb. Pürének, levesnek vagy nyersen, salátába szeletelve egyaránt kitűnő választás.

