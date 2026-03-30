húsvét

Veszélyben a húsvét? Rablók fosztották ki a Nestlét

Kirabolták a Nestlé teherautóját, amely az európai piacokra szállított több tonnányi édességet. A 400 ezer eltűnt KitKat csokoládét azóta sem találják, így a boltok polcain hiánytermék lehet.
Több mint 400 ezer KitKat csokoládét loptak el a húsvéti hétvége előtt. A 12 tonna ellopott csokoládé óriási hiányt okozhat a szupermarketek polcain – írja a Mirror. 

12 tonna KitKat csokoládét loptak el egy teherautóból húsvét előtt (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A Nestlé megerősítette, hogy 12 tonna csokoládét elloptak az ünnepi hétvége előtt. A rablók egy teherautót támadtak meg, ami Olaszországból Lengyelország felé tartott, és az európai piacokra szállított csokoládét. 

A cég úgy véli, hogy az ellopott édesség könnyen bekerülhet az illegális értékesítési csatornákba, de még nem adták fel a reményt, hogy sikerül azonosítani és lenyomozni az elkövetőket. 

A húsvét ma már sokak számára elképzelhetetlen csokinyuszik és csokitojások nélkül. Az üzletek polcait ilyenkor hagyományosan ellepik a színes, fóliába csomagolt édességek, a gyerekek pedig izgatottan várják, milyen meglepetést találnak a tojásokban. A húsvéti csokitojás azonban nem mindig volt ilyen népszerű, és története sok érdekességet rejt a pogány tavaszünnepektől a 19. századi csokoládéipari újításokig.

 

