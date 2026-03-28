csokoládé

Több tonna csokoládét loptak el Európában – döbbenetes részletek derültek ki

Több tonnányi édesség veszett nyoma Európában. A csokoládé eltűnése komoly kérdéseket vet fel a biztonság és a logisztika területén.
 Tolvajok nyomtalanul eltűntettek 12 tonna Kit Kat csokoládét valahol Olaszország és Lengyelország között - tudatta szombaton a Nestlé.

A Nestlé szerint a csokoládék egyedi kódokkal visszakövethetők
Több tonna csokoládé tűnt el

A 413 793 darab új fajta Kit Kat csokoládét teherautóval indították útnak, hogy Európa több pontján terítsék, de lengyelországi végcéljához nem érkezett meg. A cég szerint a teherautó és az áru is nyom nélkül eltűnt, de azt nem hozták nyilvánosságra, hogy hol veszett nyomuk.

A gyártó tudatta viszont, hogy az eltűnt csokoládék a rajtuk lévő egyedi azonosítóval nyomon követhetők, és ha bárki beolvassa ezt a kódot, arról fog üzenetet kapni, hogy lépjen kapcsolatba a Nestlével.

Bár nagyra értékeljük a bűnözők kiváló ízlését, a tény az, hogy a rakománylopás egyre nagyobb probléma a kis- és nagyvállalkozásoknak

- írta a Nestlé.

Váratlan egészségügyi előnye van a rendszeres csokievésnek

A rendszeres csokoládéfogyasztás összefüggésbe hozható a szívbetegségek csökkent kockázatával. A tudósok megvizsgálták, milyen a csokoládé hatása a szívre, és arra jutottak, hogy ez a népszerű édesség segít egészségesen tartani a szív véredényeit.

 

