Több tonna csokoládét loptak el Európában – döbbenetes részletek derültek ki

Tolvajok nyomtalanul eltűntettek 12 tonna Kit Kat csokoládét valahol Olaszország és Lengyelország között - tudatta szombaton a Nestlé.

A Nestlé szerint a csokoládék egyedi kódokkal visszakövethetők

Több tonna csokoládé tűnt el

A 413 793 darab új fajta Kit Kat csokoládét teherautóval indították útnak, hogy Európa több pontján terítsék, de lengyelországi végcéljához nem érkezett meg. A cég szerint a teherautó és az áru is nyom nélkül eltűnt, de azt nem hozták nyilvánosságra, hogy hol veszett nyomuk.

A gyártó tudatta viszont, hogy az eltűnt csokoládék a rajtuk lévő egyedi azonosítóval nyomon követhetők, és ha bárki beolvassa ezt a kódot, arról fog üzenetet kapni, hogy lépjen kapcsolatba a Nestlével.

Bár nagyra értékeljük a bűnözők kiváló ízlését, a tény az, hogy a rakománylopás egyre nagyobb probléma a kis- és nagyvállalkozásoknak

- írta a Nestlé.

