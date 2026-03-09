Ezekben az országokban tilos csókolózni – meglepő lista

A csókolózás ma a világ számos pontján természetes gesztusnak számít, mégis vannak olyan helyek, ahol a nyilvános csókolózás vagy általában a nyilvános érzelemkifejezés kulturális különbségek és vallási szabályok miatt korlátozott. A Travelers United információi szerint az utazási szabályok is figyelmeztetnek arra, hogy ami Európában megszokott, máshol akár bírságot vagy büntetést vonhat maga után.

A nyilvános csókolózás egyes országokban jogi következményekkel járhat

Fotó: Unsplash

Mely országokban büntethető a nyilvános csókolózás?

Az alábbi országokban a nyilvános csókolózás jogi vagy hatósági következményekkel járhat:

Egyesült Arab Emírségek – A nyilvános érzelemkifejezés, beleértve a csókolózást és az ölelést, pénzbírságot vagy őrizetbe vételt eredményezhet, még házastársak esetében is. Indonézia – Különösen Aceh tartományban, ahol a saría törvény érvényes, a házasságon kívüli párok nyilvános érintkezése szankcionálható. Nepál – Bár nem kifejezetten törvényellenes, a társadalmi normák erősen elítélik, és hatósági intézkedés is előfordulhat rendzavarás címén. Szaúd-Arábia – A vallási szabályok alapján a nyilvános romantikus viselkedés nem elfogadott, és büntethető lehet.

Ezzel szemben az olyan országokban, mint Egyesült Államok vagy Lengyelország, a csókolózás önmagában nem törvénysértő, legfeljebb kulturális megítélés kérdése lehet.

Mit jelent a PDA szabályozás?

A PLOS One folyóiratban megjelent kutatás szerint a PDA az angol Public Display of Affection rövidítése, amely a nyilvános érzelemkifejezést jelenti. Ide tartozik a csókolózás, ölelkezés, kézfogás vagy más romantikus gesztus közterületen.

Hat másodperc intimitás, ami megmentheti a párkapcsolatot

Egy mindössze hat másodpercig tartó gesztus is képes lehet új szintre emelni egy hosszú párkapcsolat intimitását, még a mindennapok káoszában is. A csók ebben az esetben nem romantikus túlzás, hanem tudományosan vizsgált eszköz a kötődés erősítésére.