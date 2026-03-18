Élve temették el? – a tudósok sem találják a választ a rejtélyes csontvázra

A furcsa lelet Dijon városában került elő, közvetlenül egy iskola udvara mellett. A gyerekek szó szerint egy ősi temetkezési hely szomszédságában játszottak – ahol a földből egy ülő csontváz „nézett vissza”, számolt be a Guardian.

Egy ülő csontvázat találtak az egyik dijoni általános iskola mellett, az áldozat egy gall férfi lehetett, akit élve temethettek el – Fotó: FREDERIC BOURIGAULT / AFP

Ülve, nyugat felé fordítva találták a csontvázat

A most felfedezett csontváz egy körülbelül egy méter átmérőjű gödör alján ült, kezei az ölében nyugodtak. Háta a keleti falnak támaszkodott, arca pedig nyugat felé nézett – pontosan ugyanúgy, mint a nemrégiben feltárt többi maradvány. A közelmúltben négy hasonló csontvázat találtak ugyanitt, tavaly pedig további 13-at alig pár méterre a mostani lelőhelytől. A leletek i. e. 300 és 200 közé datálhatók.

A kutatók szerint a csontvázak a titokzatos gallok maradványai, akik egykor Nyugat-Európa nagy részét benépesítették. Róluk azonban meglepően keveset tudunk. A legtöbb információ olyan forrásokból származik, mint Julius Caesar feljegyzései – aki végül le is győzte őket i. e. 50-ben. Ezek a beszámolók viszont erősen elfogultak lehetnek.

Egy hátborzongató rejtély: miért így temették el őket?

A dijoni lelőhely különösen fontos, mert a világon eddig ismert körülbelül 75 ilyen „ülő temetkezés” több mint egynegyedét itt találták meg. De a legnagyobb kérdés még mindig nyitott: vajon miért temették el így ezeket az embereket?

A szakértők több elméletet is vizsgálnak:

különleges rituális szertartás lehetett

a társadalom fontos tagjait így helyezték nyugalomra

vagy épp ellenkezőleg: büntetés volt

sőt, felmerült az is, hogy élve temették el őket

Utóbbi feltételezést erősíti, hogy néhány csontvázon erőszak nyomait találták – az egyik például halálos koponyasérülést szenvedett.

Meglepő részletek a csontvázakról

A feltárt maradványok további érdekességeket is rejtenek: szinte kivétel nélkül férfiak voltak, a magasságuk 162-182 cm között volt, fogaik kivételesen jó állapotban maradtak meg, csontjaikon erős fizikai terhelés nyomai látszanak. A kutatók szerint a jó fogazat oka egyszerű lehet: akkoriban még nem fogyasztottak cukrot.