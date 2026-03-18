Élve temették el? – a tudósok sem találják a választ a rejtélyes csontvázra

A furcsa lelet Dijon városában került elő, közvetlenül egy iskola udvara mellett. A gyerekek szó szerint egy ősi temetkezési hely szomszédságában játszottak – ahol a földből egy ülő csontváz „nézett vissza”, számolt be a Guardian.
Ülve, nyugat felé fordítva találták a csontvázat
A most felfedezett csontváz egy körülbelül egy méter átmérőjű gödör alján ült, kezei az ölében nyugodtak. Háta a keleti falnak támaszkodott, arca pedig nyugat felé nézett – pontosan ugyanúgy, mint a nemrégiben feltárt többi maradvány. A közelmúltben négy hasonló csontvázat találtak ugyanitt, tavaly pedig további 13-at alig pár méterre a mostani lelőhelytől. A leletek i. e. 300 és 200 közé datálhatók.
A kutatók szerint a csontvázak a titokzatos gallok maradványai, akik egykor Nyugat-Európa nagy részét benépesítették. Róluk azonban meglepően keveset tudunk. A legtöbb információ olyan forrásokból származik, mint Julius Caesar feljegyzései – aki végül le is győzte őket i. e. 50-ben. Ezek a beszámolók viszont erősen elfogultak lehetnek.
Egy hátborzongató rejtély: miért így temették el őket?
A dijoni lelőhely különösen fontos, mert a világon eddig ismert körülbelül 75 ilyen „ülő temetkezés” több mint egynegyedét itt találták meg. De a legnagyobb kérdés még mindig nyitott: vajon miért temették el így ezeket az embereket?
A szakértők több elméletet is vizsgálnak:
- különleges rituális szertartás lehetett
- a társadalom fontos tagjait így helyezték nyugalomra
- vagy épp ellenkezőleg: büntetés volt
- sőt, felmerült az is, hogy élve temették el őket
Utóbbi feltételezést erősíti, hogy néhány csontvázon erőszak nyomait találták – az egyik például halálos koponyasérülést szenvedett.
Meglepő részletek a csontvázakról
A feltárt maradványok további érdekességeket is rejtenek: szinte kivétel nélkül férfiak voltak, a magasságuk 162-182 cm között volt, fogaik kivételesen jó állapotban maradtak meg, csontjaikon erős fizikai terhelés nyomai látszanak. A kutatók szerint a jó fogazat oka egyszerű lehet: akkoriban még nem fogyasztottak cukrot.
A legnagyobb probléma, hogy a sírok fölötti rétegek eltűntek az évszázadok során. Így épp azok a nyomok vesztek el, amelyek választ adhatnának a rejtélyre. Egy kutató így fogalmazott: az archeológusok munkája néha kifejezetten frusztráló – mert a legfontosabb válaszok gyakran örökre elvesznek.
Egy dolog biztos
A dijoni leletek egyértelműen azt mutatják, hogy a terület egykor jelentős központja volt a galloknak. De hogy az ülő temetkezések mit jelentettek – tiszteletet, büntetést vagy valami egészen mást –, azt egyelőre senki sem tudja biztosan.
Döbbenetes csontvázleletekre bukkantak London egyik legrettegettebb helyén
Szenzációs felfedezésre tettek szert régészek a Tower of London területén. A megtalált csontvázak több mint 20 eddig ismeretlen személy földi maradványai. Ez újabb sötét titkokra deríthet fényt Anglia egyik leghírhedtebb történelmi helyszínén.
Húsz éve találták meg a csontvázat, most sikerült megoldani a rejtélyt
Évtizedek óta rejtély övezte az oregoni polgármester eltűnését. A csontváz, amelyet 2006-ban sodort partra a tenger, végre választ adott a kérdésekre.