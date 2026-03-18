csontváz

Élve temették el? – a tudósok sem találják a választ a rejtélyes csontvázra

Hátborzongató felfedezés rázta meg Franciaországot. Egy általános iskola mellett különös csontváz került elő – ülő helyzetben eltemetve, mintha még mindig figyelne. A kutatók egyelőre csak találgatják, miért temették így a több mint kétezer éves halottakat.
A furcsa lelet Dijon városában került elő, közvetlenül egy iskola udvara mellett. A gyerekek szó szerint egy ősi temetkezési hely szomszédságában játszottak – ahol a földből egy ülő csontváz „nézett vissza”, számolt be a Guardian.

csontváz, This photograph taken on March 17, 2026 shows an archeological dig site revealing gallic (Gaulois) burial sites in central Dijon, central-eastern France. In the very heart of Dijon, five new tombs of Gauls buried in a seated position have been discovered during preventive excavations  rare types of burials that raise many questions. For the past few days, pupils at the Josephine Baker primary school group in Dijon have had a new attraction: a particularly well-preserved skeleton lying at the bottom of a circular pit, in an excavation area right next to their playground. (Photo by Frédéric BOURIGAULT / AFP)
Egy ülő csontvázat találtak az egyik dijoni általános iskola mellett, az áldozat egy gall férfi lehetett, akit élve temethettek el – Fotó: FREDERIC BOURIGAULT / AFP

Ülve, nyugat felé fordítva találták a csontvázat

A most felfedezett csontváz egy körülbelül egy méter átmérőjű gödör alján ült, kezei az ölében nyugodtak. Háta a keleti falnak támaszkodott, arca pedig nyugat felé nézett – pontosan ugyanúgy, mint a nemrégiben feltárt többi maradvány. A közelmúltben négy hasonló csontvázat találtak ugyanitt, tavaly pedig további 13-at alig pár méterre a mostani lelőhelytől. A leletek i. e. 300 és 200 közé datálhatók.

A kutatók szerint a csontvázak a titokzatos gallok maradványai, akik egykor Nyugat-Európa nagy részét benépesítették. Róluk azonban meglepően keveset tudunk. A legtöbb információ olyan forrásokból származik, mint Julius Caesar feljegyzései – aki végül le is győzte őket i. e. 50-ben. Ezek a beszámolók viszont erősen elfogultak lehetnek.

Egy hátborzongató rejtély: miért így temették el őket?

A dijoni lelőhely különösen fontos, mert a világon eddig ismert körülbelül 75 ilyen „ülő temetkezés” több mint egynegyedét itt találták meg. De a legnagyobb kérdés még mindig nyitott: vajon miért temették el így ezeket az embereket?

A szakértők több elméletet is vizsgálnak:

  • különleges rituális szertartás lehetett
  • a társadalom fontos tagjait így helyezték nyugalomra
  • vagy épp ellenkezőleg: büntetés volt
  • sőt, felmerült az is, hogy élve temették el őket

Utóbbi feltételezést erősíti, hogy néhány csontvázon erőszak nyomait találták – az egyik például halálos koponyasérülést szenvedett.

Meglepő részletek a csontvázakról

A feltárt maradványok további érdekességeket is rejtenek: szinte kivétel nélkül férfiak voltak, a magasságuk 162-182 cm között volt, fogaik kivételesen jó állapotban maradtak meg, csontjaikon erős fizikai terhelés nyomai látszanak. A kutatók szerint a jó fogazat oka egyszerű lehet: akkoriban még nem fogyasztottak cukrot.

A legnagyobb probléma, hogy a sírok fölötti rétegek eltűntek az évszázadok során. Így épp azok a nyomok vesztek el, amelyek választ adhatnának a rejtélyre. Egy kutató így fogalmazott: az archeológusok munkája néha kifejezetten frusztráló – mert a legfontosabb válaszok gyakran örökre elvesznek.

Egy dolog biztos

A dijoni leletek egyértelműen azt mutatják, hogy a terület egykor jelentős központja volt a galloknak. De hogy az ülő temetkezések mit jelentettek – tiszteletet, büntetést vagy valami egészen mást –, azt egyelőre senki sem tudja biztosan.

Döbbenetes csontvázleletekre bukkantak London egyik legrettegettebb helyén

Szenzációs felfedezésre tettek szert régészek a Tower of London területén. A megtalált csontvázak több mint 20 eddig ismeretlen személy földi maradványai. Ez újabb sötét titkokra deríthet fényt Anglia egyik leghírhedtebb történelmi helyszínén.

Húsz éve találták meg a csontvázat, most sikerült megoldani a rejtélyt

Évtizedek óta rejtély övezte az oregoni polgármester eltűnését. A csontváz, amelyet 2006-ban sodort partra a tenger, végre választ adott a kérdésekre.

 

