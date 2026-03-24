Riasztó adatok láttak napvilágot a cukorbetegségről: az agyat is érintheti

A 2026 márciusában ismertetett, közel 284 ezer embert vizsgáló amerikai kutatásban 283 772 résztvevő adatait elemezték, közülük 5442 ember élt 1-es típusú diabétesszel. A vizsgálat szerint ebben a csoportban 2,6 %-nál alakult ki demencia, míg a nem cukorbetegeknél ez az arány 0,6 % volt; az életkor és más tényezők figyelembevétele után is közel háromszoros maradt a kockázat. A cukorbetegség 2-es típusa esetén is emelkedett rizikót találtak, nagyjából kétszereset.

A cukorbetegség és a demencia összefüggése

A kutatók szerint az egyik lehetséges magyarázat az, hogy az 1-es típusú cukorbetegség gyakran fiatalabb életkorban kezdődik, így a szervezet és az idegrendszer hosszabb ideig van kitéve az anyagcsere-ingadozásoknak.

A szakértők azt is kiemelték, hogy az 1-es típusú diabéteszben gyakoribbak lehetnek a szélsőséges vércukorszint-ingadozások, különösen az alacsony vércukorszinttel járó epizódok, amelyek megterhelhetik az agyat.

Az 1-es típusú cukorbetegségben jellemzően szélsőségesebbek a csúcsok és a mélypontok: Különösen az alacsony vércukorszint veszélyes! A nagyon alacsony vércukorszint károsíthatja az agyat azáltal, hogy stresszt okoz az idegsejteknek.

Nem biztos, hogy ez mindenkinél bekövetkezik

A kutatás szerzői hangsúlyozták:

ez egy összefüggést feltáró vizsgálat, vagyis nem bizonyítja közvetlenül, hogy a cukorbetegség okozza a demenciát.

Az adatok egészségügyi nyilvántartásokból származtak, ezért előfordulhatott félrediagnosztizálás vagy fel nem ismert eset is, ráadásul a követési idő viszonylag rövid volt. Ettől függetlenül az eredmények illeszkednek más, korábbi kutatások trendjéhez is.

Az 1-es típusú cukorbetegség nagyobb kockázattal jár a demencia kialakulásában. Ennek számos oka van, többek között az, hogy az 1-es típusú cukorbetegségben szenvedők több éve élhetnek együtt a cukorbetegséggel, mint a 2-es típusúak. Az 1-es típusú cukorbetegség fiatalabb embereknél is előfordulhat, és ez a krónikus betegség éveken át növeli más betegségek kockázatát.

Mit tehetnek az érintettek?

Az eredmény nem pánikkeltésre ad okot, hanem arra, hogy még fontosabbá váljon a tudatos gondozás.

A korszerű kezelések, a folyamatos vércukorkontroll, a rendszeres mozgás és a személyre szabott terápia segíthetnek csökkenteni a későbbi szövődmények esélyét.

Cikkünk az Independent írása alapján készült.