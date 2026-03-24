Riasztó adatok láttak napvilágot a cukorbetegségről: az agyat is érintheti

Egy friss kutatás szerint a 1-es típusú cukorbetegeknél jóval nagyobb lehet a demencia kialakulásának kockázata idősebb korban. Egy nagyszabású vizsgálat szerint a cukorbetegeknél csaknem háromszor nagyobb eséllyel alakulhat ki agyi hanyatlás, mint azoknál, akik nem szenvednek a betegségben.
A 2026 márciusában ismertetett, közel 284 ezer embert vizsgáló amerikai kutatásban 283 772 résztvevő adatait elemezték, közülük 5442 ember élt 1-es típusú diabétesszel. A vizsgálat szerint ebben a csoportban 2,6 %-nál alakult ki demencia, míg a nem cukorbetegeknél ez az arány 0,6 % volt; az életkor és más tényezők figyelembevétele után is közel háromszoros maradt a kockázat. A cukorbetegség 2-es típusa esetén is emelkedett rizikót találtak, nagyjából kétszereset.

Egy új kutatás szerint az 1-es típusú cukorbetegség közel háromszoros demenciakockázattal járhat (illusztráció)
Fotó: Sweet Life / Unsplash

A cukorbetegség és a demencia összefüggése

A kutatók szerint az egyik lehetséges magyarázat az, hogy az 1-es típusú cukorbetegség gyakran fiatalabb életkorban kezdődik, így a szervezet és az idegrendszer hosszabb ideig van kitéve az anyagcsere-ingadozásoknak.

A szakértők azt is kiemelték, hogy az 1-es típusú diabéteszben gyakoribbak lehetnek a szélsőséges vércukorszint-ingadozások, különösen az alacsony vércukorszinttel járó epizódok, amelyek megterhelhetik az agyat.

A cukorbetegség az agy egészségére is hatással lehet, közel háromszorosára nőhet a demencia kockázata - Confused elderly man suffering from alzheimer disease his relative and doctor flat vector illustration
Felmerülhet a kérdést, hogy miért tűnik úgy, hogy az 1-es típusú cukorbetegség nagyobb kockázattal jár a demencia kialakulására: Az 1-es típusú cukorbetegségben jellemzően szélsőségesebbek a csúcsok és a mélypontok: Különösen az alacsony vércukorszint veszélyes! A nagyon alacsony vércukorszint károsíthatja az agyat azáltal, hogy stresszt okoz az idegsejteknek.
Fotó: macrovector  / Freepik / Illustration

Nem biztos, hogy ez mindenkinél bekövetkezik

A kutatás szerzői hangsúlyozták: 

ez egy összefüggést feltáró vizsgálat, vagyis nem bizonyítja közvetlenül, hogy a cukorbetegség okozza a demenciát. 

Az adatok egészségügyi nyilvántartásokból származtak, ezért előfordulhatott félrediagnosztizálás vagy fel nem ismert eset is, ráadásul a követési idő viszonylag rövid volt. Ettől függetlenül az eredmények illeszkednek más, korábbi kutatások trendjéhez is.

Diabetes composition with editable text and human characters of patients with thought bubbles and icons inside vector illustration
Az 1-es típusú cukorbetegség nagyobb kockázattal jár a demencia kialakulásában. Ennek számos oka van, többek között az, hogy az 1-es típusú cukorbetegségben szenvedők több éve élhetnek együtt a cukorbetegséggel, mint a 2-es típusúak. Az 1-es típusú cukorbetegség fiatalabb embereknél is előfordulhat, és ez a krónikus betegség éveken át növeli más betegségek kockázatát.
Fotó: makrovektor / Freepik / Illustration

Mit tehetnek az érintettek?

Az eredmény nem pánikkeltésre ad okot, hanem arra, hogy még fontosabbá váljon a tudatos gondozás. 

A korszerű kezelések, a folyamatos vércukorkontroll, a rendszeres mozgás és a személyre szabott terápia segíthetnek csökkenteni a későbbi szövődmények esélyét.

Cikkünk az Independent írása alapján készült.

Ez is érdekelheti:

Meglepő eredmény született a húsfogyasztás és a demencia kapcsolatáról

Egy friss hosszú távú kutatás szerint a demencia kockázata és az időskori szellemi hanyatlás összefügghet azzal, milyen húst fogyaszt valaki, de nem mindenkinél egyformán. A vizsgálat arra jutott, hogy bizonyos genetikai háttér mellett a feldolgozatlan hús kedvezőbb kapcsolatban állhat az agyi egészséggel, miközben a feldolgozott hús inkább kedvezőtlen képet mutat.

Új demenciateszt: akár 25 évvel korábban kimutathatja a kockázatot

A kutatók egy új módszeren dolgoznak, amely évekkel a tünetek előtt jelezheti a memóriazavar kockázatát. Egy friss kutatás szerint egy egyszerű véralapú demencia teszt akár 20-25 évvel korábban is utalhat a betegség kialakulására.

 

 

