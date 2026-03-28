Végre vége az inzulinnak? Forradalmi áttörés a cukorbetegség kezelésében

Több amerikai cukorbeteg életét változtatta meg egy új, áttörő klinikai vizsgálat. Az 1-es típusú cukorbetegséggel küzdő betegeknek immár nem kell folyamatosan inzulininjekciót kapniuk, miután részt vettek egy szigetsejt-átültetéses kísérletben – írja a Daily Mail.
Új remény az 1-es típusú cukorbetegség kezelésében
A University of Chicago Medicine Transplant Institute kutatócsapata frissítette az 1-es típusú cukorbetegek klinikai vizsgálatának eredményeit. A kísérlet során tíz páciens kapott szigetsejt-átültetést, vagyis a hasnyálmirigy apró inzulintermelő sejtjeit juttatták vissza a szervezetükbe. Mindössze négy hét alatt mindannyian inzulinfüggetlenné váltak, és A1C értékük az átlagos 8%-ról 5,3%-ra csökkent, ami már nem diabéteszes szintnek felel meg.
Az átültetést követően a betegek a tegoprubart nevű monoklonális antitest-kezelést kapták, amely megakadályozta a sejtek elutasítását.
A gyógyszer jól tolerálható volt, és csak enyhe mellékhatások jelentkeztek, például fejfájás, fáradtság vagy izomgörcsök. Az új kezelés így hatékony alternatívát kínál a hagyományos immunszuppresszív terápiákhoz képest, amelyek gyakran súlyos mellékhatásokkal járnak.
Bár a szigetsejt-átültetés jelenleg még nem engedélyezett, és a költsége körülbelül 100 000 dollár, az eredmények új reményt jelentenek az 1-es típusú cukorbetegek számára világszerte. A kutatók további vizsgálatokat terveznek nagyobb betegcsoportokon, hogy hosszú távon is bizonyítsák a kezelés hatékonyságát.
Riasztó adatok láttak napvilágot a cukorbetegségről: az agyat is érintheti
Egy friss kutatás szerint a 1-es típusú cukorbetegeknél jóval nagyobb lehet a demencia kialakulásának kockázata idősebb korban. Egy nagyszabású vizsgálat szerint a cukorbetegeknél csaknem háromszor nagyobb eséllyel alakulhat ki agyi hanyatlás, mint azoknál, akik nem szenvednek a betegségben.
Ne halogassuk: ekkor válhat életmentővé a fogászati kezelés
Egy egyszerű fogászati beavatkozás nemcsak a fájdalmat szüntetheti meg, hanem az egész szervezetre jó hatással lehet. A kutatás szerint a fertőzött fogak kezelése javíthatja a vércukorszintet és a szív egészségét is.