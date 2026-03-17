Aggasztó összefüggést találtak a kutatók a cukros italok és a szorongás között

A tanulmány több, az elmúlt két évtizedben készült kutatás eredményeit elemezte, és a legtöbb esetben egyértelmű kapcsolatot talált a magas cukorfogyasztás és a szorongásos tünetek között. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ez az összefüggés nem jelent közvetlen ok-okozati kapcsolatot: egyelőre nem bizonyítható, hogy a cukros italok idézik elő a szorongást, az is elképzelhető, hogy a szorongó fiatalok fordulnak gyakrabban ezekhez az italokhoz - írja a Fox News.

A cukros italok és a szorongás közti kapcsolatot vizsgálták a kutatók.

A jelenség hátterében biológiai folyamatok is állhatnak. A nagy mennyiségű cukrot tartalmazó italok gyors vércukorszint-emelkedést okoznak, amelyet hirtelen visszaesés követ. Ez az ingadozás hatással lehet a hangulatra és az idegrendszer működésére, akár szorongáshoz hasonló tüneteket is kiváltva. A koffeintartalmú italok – például az energiaitalok vagy egyes kávéitalok – tovább fokozhatják ezt a hatást, mivel erősíthetik a szervezet stresszreakcióit.

Szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a fiatalok italválasztása az utóbbi években átalakult: a hagyományos üdítők mellett egyre népszerűbbek a cukros kávéitalok, ízesített jeges italok és sportitalok is.

Ezek gyakran jelentős mennyiségű hozzáadott cukrot tartalmaznak, miközben tápértékük alacsony. A probléma jelentőségét növeli, hogy a szorongásos zavarok egyre gyakoribbak a gyermekek és serdülők körében. Egyes adatok szerint már minden tizedik fiatal érintett lehet. Ezért a kutatók szerint különösen fontos azonosítani azokat az életmódbeli tényezőket – például az étrendet –, amelyek befolyásolhatják a mentális egészséget.

A szakemberek azt javasolják, hogy a fiatalok csökkentsék a cukros italok fogyasztását, és helyettük inkább vizet, gyógyteákat vagy cukormentes italokat válasszanak. Emellett a kiegyensúlyozott, rostokban, fehérjében és egészséges zsírokban gazdag étrend segíthet stabilizálni a vércukorszintet, ami nemcsak a fizikai állapotra, hanem a hangulatra és a koncentrációra is kedvező hatással lehet. A kutatás üzenete egyértelmű: bár további vizsgálatokra van szükség az ok-okozati összefüggések tisztázásához, a cukros italok túlzott fogyasztásának visszaszorítása már most is fontos lépés lehet a fiatalok testi és lelki egészségének védelmében. Korábban az Origo beszámolt arról, hogyan csökkentheti a szorongást mindössze 15 másodperc alatt.