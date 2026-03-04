Meghalt a Dallas ikonikus színésznője

Elhunyt Annabel Schofield szupermodell, akit a legtöbben a Dallas című sorozatból ismerhettek. A 62 éves modell és színésznő hosszan tartó rákbetegség után, február 28-án halt meg Los Angelesben. A Dallas egykori szereplője három éven át küzdött a betegséggel – írja a Page Six.

Annabel Schofield, a Dallas sztárja és Richard Young – Fotó: Archives du 7eme Art

Meghalt Annabel Schofield, a Dallas sztárja

A walesi származású Annabel Schofield pályafutása során a Vogue címlapján is szerepelt, és olyan márkák kampányaiban tűnt fel, mint az Yves Saint Laurent, a Rimmel, a Revlon vagy a Boots No.7. Különösen emlékezetes maradt a Bugle Boy Jeans reklámja, amelyben egy fekete Ferrarit vezetve hangzott el ikonikus mondata.

Schofield 1988-ban csatlakozott a Dallas szereplőgárdájához, ahol Laurel Ellis karakterét alakította 12 epizódban.

Filmes és televíziós munkái mellett producerként is dolgozott. Betegségéről nyilvánosan beszélt, egy GoFundMe-oldalon számolt be állapotáról; utolsó bejegyzésében egy orrüregi daganat eltávolításáról írt. Korábbi ügynöke megható szavakkal búcsúzott tőle, hűségesnek és kivételes tehetségnek nevezve őt.

Így néznek ki most a Dallas sztárjai

A legtöbben már nem forgatnak aktívan, de van, aki 80 felett is nagyon jól tartja magát. A Dallas sztárjai már nincsenek tévézés élvonalában, de 46 évvel a sikersorozat indulása után is példátlan népszerűségnek örvendenek.