Szenzációs felfedezés: megtalálhatták d’Artagnan legendás muskétás titkos sírját

Több mint 350 évvel a halála után megtalálhatták a leghíresebb muskétás, d’Artagnan földi maradványait egy holland templom padlója alatt – írja a BBC.

D’Artagnan portréja

Fotó: Wikipédia

Charles de Batz de Castelmore, Artagnan grófja XIV. Lajos francia király közeli tanácsadója volt, a történelemkönyvekben d'Artagnan gróf néven vált ismertté.

D'Artagnan 1673-ban, Maastricht ostroma során vesztette életét. Halála után felröppentek a pletykák, mely szerint a Szent Péter és Pál-templomban helyezték végső nyugalomra, de bizonyítékot eddig nem találtak.

Több száz évig titokban maradt d’Artagnan sírhelye

Jos Valke, a templom diakónusa elmondta, hogy a padló alatt eddig sosem kutattak, de mivel több csempe is eltört, úgy döntöttek, a felújítás előtt átfésülik a földet. Némi ásás után egy újabb falba ütköztek, ezért hívtak egy régészt, aki feltárt egy emberi csontvázat, a padló azon részén, ahol 200 évvel korábban az oltár állt.

Hirtelen csend állt be, amikor megtaláltuk az első csontot. Szent földbe temették az oltár alatt; megtaláltuk a golyót, amely véget vetett az életének, és találtunk egy 1660-as érmét a sírjában, amely a Napkirály miséjén részt vevő püspöktől származott

– mondta a diakónus.

Wim Dijkman, a feltárást végző régész elmondta, hogy a csontokat elküldték további vizsgálatokra Németországba és a hollandiai Deventerbe, hogy meghatározzák a korát és a származási helyét, addig nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy valóban d’Artagnan földi maradványaira bukkantak.

28 éve kutatom d’Artagnan sírját

– mondta Dijkman.

