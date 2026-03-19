Moszkva egy mondattal alázta porig a kispados, Trumpnak könyörgő német kancellárt

Meghalt a népszerű rádiós – sorra búcsúznak tőle a kollégák

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Elhunyt a BBC Radio 1 egykori műsorvezetője, aki Spanyolországban tartózkodott halála idején. A tragédia hírét több rádióállomás is megerősítette, részleteket azonban egyelőre nem közöltek Dave Jamieson halálával kapcsolatban.
Dave Jamieson hosszú pályafutása során számos rádiónál dolgozott. Karrierje kórházi rádiózással indult, majd a BBC helyi adásainál folytatta, később pedig a Radio 1 és a BBC Scotland műsoraiban is szerepelt. Dolgozott többek között Birminghamben és Glasgow-ban is, valamint részt vett több helyi rádió indulásában – közölte a Daily Star.

Dave Jamiesont sokan gyászolják – Fotó: Unsplash
Dave Jamieson nemcsak kiváló rádiós, hanem kiváló ember is volt

Az utóbbi években Spanyolországban élt, ahol továbbra is aktív maradt a rádiózásban, és több helyi adónál is hallható volt. Emellett egy brit rádiónál is műsort vezetett hétvégenként.

Egykori kollégái és barátai sorra búcsúznak tőle. Többen kiemelték, hogy nemcsak tehetséges műsorvezető volt, hanem közvetlen és segítőkész ember is, akit sokan szerettek.

A rádiós halála nagy veszteség a szakma számára, emlékét kollégái és hallgatói is őrzik.

