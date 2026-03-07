Hatalmas kincsre bukkant két testvér, de ami utána történt, arra senki sem számított

Kieślowski Tízparancsolata (Dekalog, 1989) az egyik legerősebb sorozat, ami valaha készült. Nem akciódús, nem horror, hanem egy zseniális, mély, lélektani, elgondolkodásra és kérdések felvetésére ösztönző, igazi monumentális mestermű. Mintha egy tízórás filmet nézne az emberi élet legfontosabb kérdéseiről, igazi katartikus élmény.
Krzysztof Kieślowski: Dekalog
Előbb-utóbb mindenki kerül olyan helyzetbe, ahol nincs egyértelmű jó döntés. A Tízparancsolat (Dekalog) pontosan ezekről a pillanatokról mesél: hétköznapi emberekről, hétköznapi helyzetekben, amelyek mögött az élet legnagyobb morális kérdései húzódnak meg.
Az életünk, személyes emberi kapcsolataink és társadalmi kérdéseink állnak a középpontjában a Dekalog (Tízparancsolat) című, tízrészes sorozatnak, amelyet Krzysztof Kieślowski lengyel rendező készített. A sorozat minden epizódja a tízparancsolat egy-egy törvénye köré épül, miközben komoly, sokszor kifejezetten nyugtalanító kérdéseket boncolgat: a hitet és a hazugságot, az emberi megismerés határait, az emberek közötti szerelmi és családi kapcsolatokat, valamint a tulajdonhoz, a birtokláshoz való viszonyt.
Természetesen olyan súlyos kérdések is felvetődnek, mint az abortusz, a halál, a gyilkosság, a veszteség feldolgozása, a jó és a rossz, a bűn és az erény klasszikus fogalompárjai. A történetek az 1980-as évek végén játszódnak Lengyelországban, amikor a lengyel kommunista diktatúra már haldokló zaját éli, és közel van a rendszerváltás.
Ez a történelmi háttér ugyan érzékelhető a levegőben, tulajdonképpen mégis lényegtelen a cselekmény szempontjából, hiszen Kieślowski olyan egyetemes emberi értékekről és dilemmákról beszél, amelyek akár a Fülöp-szigeteken, Latin-Amerikában vagy akár az i. e. 7. században is játszódhatnának.
A cselekmény egy panelrengetegben játszódik, a történetek szereplői mind ott élnek. Egyszerű, hétköznapi emberekről szólnak ezek az epizódok, akik látszólag banális helyzetekbe kerülnek, ám döntéseik és azok következményeik messze túlmutatnak a mindennapokon.
Morális dilemmák és emberi sorskérdések a filmben
A sorozat az első parancsolattól – „Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj” – jut el egészen a „Más tulajdonát ne kívánd” befejezéséig. Ahogy halad előre, az epizódok hangvétele fokozatosan változik: egyre könnyedebbek lesznek, a végén már-már tragikus humor is felcsendül, de a rendező mindvégig megőrzi a téma és az emberi lélek sorskérdései iránti komolyságot.
A Dekalog nem kötelez lineáris megtekintésre. Nézhető sorban, de ugyanúgy lehet belőle tetszőlegesen válogatni, elidőzni egy-egy parancsolaton, attól függően, mire van éppen szüksége: elmélázásra, kérdésekre vagy egyszerűen arra, hogy szembesítsék valamivel, amit inkább elkerülne.
Ha valaki megnéz akár egyetlen részt is, már garantáltan hasznosan töltötte az idejét, és megváltozik a gondolkodása az adott epizód témájában: az emberi erkölcsről, morálról, és felteszi a kérdést: mi is az ember? Mit tettem volna Én? Mi a helyes döntés?
A sorozat legjobb epizódjai
A legerősebb részek – közé tartozik a „Tiszteld apádat és anyádat”, amelynek megtekintése olyan, mintha valaki egy könnyed párnacsatával indítana, majd a közepén egy kisebb kést kanyarítana a hasába, és azt ízlésesen forgatná.
Egyre több fájdalom és kérdés ömlik a nézőre, miközben egyszerre akarja tudni és nem tudni az igazságot. A befejezés pedig olyan, amely évekkel később is visszatér a gondolataiba.
Az „Isten nevét hiába ne vedd” a hamis eskütétel és a hazugság dilemmáját vizsgálja egy orvos és egy abortuszra készülő nő történetén keresztül. Hősei szenvednek az emberi lét és a bűnök terhétől, és könnyíteni akarnak rajta – nem csupán saját érdekükben, hanem másokért is.
A befejezés zseniális, valódi katarzis, és ritka példája annak, amikor egy erkölcsi dilemmában a bűn valóban erénnyé válik.
Az „Az Úr napját szenteld meg” című epizódban egy férfi a családja helyett volt szeretőjével tölti a karácsonyt, miközben otthon hiába várják. A rész az emberi magányt, a közösség iránti vágyat, a szerelem, a féltékenység és a megbocsátás egyetemes kérdéseit tárja fel. Üzenete egyszerű és kegyetlen: az ember mások nélkül üres, hiányos létező, aki folyamatosan próbálja betölteni ezt a hiányt.
Mások tulajdonát ne kívánd
A sorozat záróepizódja két testvér történetén keresztül veti fel a kérdést: mi történik, ha a vagyon hirtelen fontosabb lesz, mint az ember – és mikor veszük észre, hogy már késő?
Megöröklik apjuk bélyeggyűjteményét, amely hatalmas vagyoni értéket képvisel, és egy ponton túl már nem emlék apjukról – akivel rossz volt a viszonyuk –, hanem kísértés: pénz, gazdagság, lehetőség az álmok megvalósítására. Ez a lehetőség azonban hamar megszállottságot szül.
A két testvér teljesen eltérő személyiség: az egyik kispolgári családfő, a másik egy punkbanda énekese. Világok választják el őket, mégis a vagyon ígérete összeláncolja őket – akkor is, ha ezért keserves kálváriát kell végigjárniuk.
A történet középpontjában az áll, hogy mit tesz a gazdagság az egyénnel: hogyan rombolja le, majd építi újra a testvéri szeretetet, hogyan ront meg a vagyon hamis ígérete, miközben valójában csak társakra lenne szüksége az élet magányával szemben.
A Dekalog egyik legnagyobb ereje éppen az, hogy nem ad végső válaszokat – csak kérdéseket hagy maga után, amelyek velünk maradnak jóval a képernyő elsötétülése után is.