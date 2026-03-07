Hatalmas kincsre bukkant két testvér, de ami utána történt, arra senki sem számított

Kieślowski Tízparancsolata (Dekalog, 1989) az egyik legerősebb sorozat, ami valaha készült. Nem akciódús, nem horror, hanem egy zseniális, mély, lélektani, elgondolkodásra és kérdések felvetésére ösztönző, igazi monumentális mestermű. Mintha egy tízórás filmet nézne az emberi élet legfontosabb kérdéseiről, igazi katartikus élmény.

Kieślowski Tízparancsolata (Dekalog) az egyik legelgondolkodtatóbb sorozat, ami valaha készült (A képen bal oldalán a rendező, középen Irene Jacob francia színésznő) Fotó: MARIO GOLDMAN / AFP

Krzysztof Kieślowski: Dekalog

Előbb-utóbb mindenki kerül olyan helyzetbe, ahol nincs egyértelmű jó döntés. A Tízparancsolat (Dekalog) pontosan ezekről a pillanatokról mesél: hétköznapi emberekről, hétköznapi helyzetekben, amelyek mögött az élet legnagyobb morális kérdései húzódnak meg.

Az életünk, személyes emberi kapcsolataink és társadalmi kérdéseink állnak a középpontjában a Dekalog (Tízparancsolat) című, tízrészes sorozatnak, amelyet Krzysztof Kieślowski lengyel rendező készített. A sorozat minden epizódja a tízparancsolat egy-egy törvénye köré épül, miközben komoly, sokszor kifejezetten nyugtalanító kérdéseket boncolgat: a hitet és a hazugságot, az emberi megismerés határait, az emberek közötti szerelmi és családi kapcsolatokat, valamint a tulajdonhoz, a birtokláshoz való viszonyt.

Természetesen olyan súlyos kérdések is felvetődnek, mint az abortusz, a halál, a gyilkosság, a veszteség feldolgozása, a jó és a rossz, a bűn és az erény klasszikus fogalompárjai. A történetek az 1980-as évek végén játszódnak Lengyelországban, amikor a lengyel kommunista diktatúra már haldokló zaját éli, és közel van a rendszerváltás.

Ez a történelmi háttér ugyan érzékelhető a levegőben, tulajdonképpen mégis lényegtelen a cselekmény szempontjából, hiszen Kieślowski olyan egyetemes emberi értékekről és dilemmákról beszél, amelyek akár a Fülöp-szigeteken, Latin-Amerikában vagy akár az i. e. 7. században is játszódhatnának.

A legelső epizód a tudomány és a hit kérdését boncolgatja, miközben rávilágítja a figyelmet, hogy nem rendelkezhetünk jövőnk felett Fotó: Archives du 7eme Art

A cselekmény egy panelrengetegben játszódik, a történetek szereplői mind ott élnek. Egyszerű, hétköznapi emberekről szólnak ezek az epizódok, akik látszólag banális helyzetekbe kerülnek, ám döntéseik és azok következményeik messze túlmutatnak a mindennapokon.