Dél-Szudán

Brutális mészárlás Dél-Szudánban: több mint száz embert öltek meg

Ismét súlyos erőszakhullám rázta meg Afrikát, amely komoly nemzetközi aggodalmat váltott ki. Dél-Szudán Ruweng megyéjében egy fegyveres támadásban 122 ember vesztette életét, köztük 82 civil.
Dél-Szudánmészárlásfegyveres támadás

Azonosítatlan fegyveresek megtámadtak Dél-Szudán Ruweng megyéjében egy várost és megöltek 122 embert, köztük 82 civilt – közölte James Monyliak Mijok, a terület tájékoztatási minisztere szombaton.

A Jonglei államban fellángoló erőszak miatt ezrek hagyták el otthonaikat Dél-Szudánban.
A Jonglei államban fellángoló erőszak miatt ezrek hagyták el otthonaikat Dél-Szudánban
Fotó: LUIS TATO / AFP

Több mint száz embert öltek meg fegyveresek Dél-Szudánban

Szomorúan kell tudatnom, hogy a meggyilkoltak között volt a megyei biztos és a főigazgató, valamint a 82 civil áldozat között voltak gyerekek nők és idősek is" 

– mondta. További 50 ember megsebesült.

Az ország elnöke, Salva Kiir és vele szembenálló korábbi alelnöke, Riek Machar 2018-ban megállapodást írt alá az ellenségeskedés beszüntetéséről, miután az öt évig tartó belső harcokban mintegy 400 ezer ember halt meg. A megállapodás végrehajtása lassan halad, és a hatalommegosztás körüli nézeteltérések miatt rendszeresek az összecsapások. Machart egy évvel ezelőtt őrizetbe vették, és az országban az utóbbi hónapokban megnövekedett az erőszakos cselekmények száma. A helyzet romlása miatt növekvő aggodalmát fejezte ki az ENSZ is.

Ez a világ legszegényebb országa, innen szinte biztosan nincs kiút

Statisztikai alapon, pontosabban az egy főre jutó GDP alapján 2025-ben a világ legfiatalabb államainak egyike, Dél-Szudán a világ legszegényebb országa. Az összehasonlítás alapját képező mutatóban még a hosszú ideje polgárháborús viszályban, humanitárius katasztrófával sújtott Jemen is előzi Dél-Szudán országát. A korábban a világ legszegényebb országának számító Burundi a harmadik a sorban.
 

 

