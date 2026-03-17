Egy egyszerű vérteszt évtizedekkel előre jelezheti a súlyos veszélyt

A demencia az időskor egyik leggyakoribb neurológiai betegsége, amely gyakran csak akkor derül ki, amikor a memóriazavarok már a mindennapi életet is befolyásolják. Egy új kutatás szerint azonban egy egyszerű vérvizsgálattal kimutatható a demencia kockázata, akár évtizedekkel korábban. A vizsgálat egy olyan fehérjére koncentrált, amelynek szintje összefügghet a későbbi demencia kialakulásával – írja a Focus.

A kutatás szerint évtizedekkel a tünetek megjelenése előtt kimutatható a demencia kockázata

Hogyan mutatható ki a demencia kockázata évtizedekkel a tünetek előtt?

A kutatás középpontjában a p-tau217 nevű fehérje áll, amely az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó agyi folyamatokkal hozható összefüggésbe.

Amikor az agyban kóros lerakódások alakulnak ki, a fehérje szintje a vérben is megváltozik.

Egy nagyszabású hosszú távú vizsgálatban 2766 nő vérmintáját elemezték. A résztvevők a kutatás kezdetén 65 és 79 év közöttiek voltak, és nem mutattak kognitív zavarokra utaló jeleket. A kutatók évtizedeken át követték egészségi állapotukat, majd a korábban eltárolt vérmintákban megmérték a p-tau217 szintjét. Az eredmények szerint a biomarker változásai akár 25 évvel az első memóriazavarok előtt kimutathatók lehetnek.

Milyen eredményt hozott a kutatás?

A kutatók egyértelmű kapcsolatot találtak a p-tau217 szintje és a későbbi megbetegedések között:

a megemelkedett p-tau217 érték mellett a demencia vagy enyhe memóriazavar kockázata közel 2,5-szeresére nőtt;

a demencia kialakulásának esélye több mint háromszoros volt;

a legmagasabb biomarkerszinttel rendelkező nőknél hétszeres kockázatot mértek.

A kapcsolat különösen erősnek bizonyult a 70 év feletti nőknél, az APOE ε4 Alzheimer-kockázati gén hordozóinál, valamint azoknál, akik ösztrogén- és progesztogénalapú hormonterápiát kaptak.

Kiválthatja a vérteszt a bonyolult vizsgálatokat?

A demenciát ma gyakran csak akkor diagnosztizálják, amikor a tünetek már jól láthatók. A pontos megállapításhoz ilyenkor több vizsgálatra is szükség lehet, például agyi képalkotásra vagy memória-tesztekre.

Egy vérvizsgálat ennél jóval egyszerűbb és gyorsabb lehetne. A kutatók szerint a véralapú biomarkerek ígéretesek, mert kevésbé megterhelők és könnyebben hozzáférhetők. A módszer azonban egyelőre nem része a rutindiagnosztikának, ezért további kutatásokra van szükség.