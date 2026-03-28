Hétköznapi szokás segíthet a rettegett betegség megelőzésében

A vizsgálat szerint a demencia kockázata akár több mint negyedével is alacsonyabb lehet, ha valaki legalább heti egy alkalommal főz. A kutatás több mint 10 ezer, 65 év feletti embert követett hat éven keresztül, és egyértelmű összefüggést talált a főzés gyakorisága és a betegség kialakulása között – írja a Daily Mail.

Hogyan függ össze a főzés és a demencia?

Azoknál, akik rendszeresen főztek, a demencia kockázata férfiaknál 23, nőknél 27 százalékkal volt alacsonyabb. A kutatók szerint ennek egyik oka, hogy a főzés összetett szellemi tevékenység: tervezést, koncentrációt és memóriát igényel.

Különösen érdekes, hogy a legnagyobb előnyt azok tapasztalták, akik kevésbé voltak gyakorlottak a konyhában. Náluk akár 67 százalékkal is csökkent a kockázat, ami arra utal, hogy az új készségek elsajátítása erősen stimulálja az agyat.

Mit tehetünk a demencia megelőzéséért?

A szakértők szerint nemcsak maga a főzés, hanem az étrend minősége is kulcsszerepet játszik. A mediterrán jellegű étrend – sok zöldség, hal, olívaolaj – szintén hozzájárulhat a demencia kockázatának csökkentéséhez.

A kutatás üzenete egyszerű: már heti egy alkalom is számít. Az aktív, tanulással járó életmód nemcsak a mindennapokat teszi gazdagabbá, hanem hosszú távon az agy egészségét is védi.