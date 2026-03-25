Nem is gondolná: ez a mindennapi szokás véd a demencia ellen

A friss kutatások szerint a demencia kialakulásának esélye akár több mint egynegyedével is csökkenhet azoknál, akik hetente legalább egyszer otthon készítenek ételt. A vizsgálat rámutatott, hogy az otthoni főzés előnyei nemcsak a táplálkozásban, hanem az agy működésében is megmutatkoznak, különösen az időskori betegségek és a memória romlás szempontjából. A szakértők szerint a főzés során végzett összetett tevékenységek hozzájárulhatnak az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatcsökkentéséhez is - tájékoztat a Daily Mail.
Hogyan csökkenti a főzés a demencia kockázatát?
A főzés során az agy egyszerre több területen is aktív: tervezni kell, emlékezni az alapanyagokra, koordinálni a mozdulatokat és figyelni az időzítésre. Ez az összetett mentális munka segíthet lassítani a memória romlásának folyamatát. A kutatás szerint minél gyakrabban főz valaki, annál alacsonyabb lehet a demencia kockázata, különösen azoknál, akik új készségeket sajátítanak el.
Milyen életmóddal előzhető meg a demencia?
A szakemberek szerint a demencia megelőzése több tényezőn múlik. A rendszeres szellemi aktivitás, az egészséges étrend és a társas kapcsolatok mind fontos szerepet játszanak. Az olyan tevékenységek, mint a főzés, ötvözik ezeket: kreativitást, koncentrációt és gyakorlati készségeket igényelnek. A mediterrán jellegű étrend – sok zöldséggel, hallal és olívaolajjal – szintén hozzájárulhat az agy egészségének megőrzéséhez.
Mik az otthoni főzés előnyei?
Az otthoni főzés előnyei messze túlmutatnak a költséghatékonyságon. Segít kontrollálni az alapanyagokat, javítja az étrend minőségét, és rendszeres elfoglaltságot ad. Emellett fejleszti a finommotoros készségeket és serkenti az agyműködést, ami kulcsfontosságú lehet az időskori betegségek megelőzésében. A kutatások szerint még azok is jelentős előnyöket tapasztalhatnak, akik korábban ritkán főztek.
Riasztó adatok láttak napvilágot a cukorbetegségről: az agyat is érintheti
Egy friss kutatás szerint a 1-es típusú cukorbetegeknél jóval nagyobb lehet a demencia kialakulásának kockázata idősebb korban. Egy nagyszabású vizsgálat szerint a cukorbetegeknél csaknem háromszor nagyobb eséllyel alakulhat ki agyi hanyatlás, mint azoknál, akik nem szenvednek a betegségben.
Meglepő eredmény született a húsfogyasztás és a demencia kapcsolatáról
Egy friss hosszú távú kutatás szerint a demencia kockázata és az időskori szellemi hanyatlás összefügghet azzal, milyen húst fogyaszt valaki, de nem mindenkinél egyformán. A vizsgálat arra jutott, hogy bizonyos genetikai háttér mellett a feldolgozatlan hús kedvezőbb kapcsolatban állhat az agyi egészséggel, miközben a feldolgozott hús inkább kedvezőtlen képet mutat.