demencia

Nem is gondolná: ez a mindennapi szokás véd a demencia ellen

Egy egyszerű szokás is komoly hatással lehet az időskori egészségre. A kutatók szerint a demencia kockázata jelentősen csökkenthető, ha valaki rendszeresen főz magának.
demenciabetegségfőzés

A friss kutatások szerint a demencia kialakulásának esélye akár több mint egynegyedével is csökkenhet azoknál, akik hetente legalább egyszer otthon készítenek ételt. A vizsgálat rámutatott, hogy az otthoni főzés előnyei nemcsak a táplálkozásban, hanem az agy működésében is megmutatkoznak, különösen az időskori betegségek és a memória romlás szempontjából. A szakértők szerint a főzés során végzett összetett tevékenységek hozzájárulhatnak az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatcsökkentéséhez is - tájékoztat a Daily Mail.

A rendszeres főzés hozzájárulhat a demencia megelőzéséhez Upset senior couple sitting back to back on couch while looking away and ignore each other. Elderly couple sit separate having problems in relationship, thinking of breakup or divorce with copy space.
A rendszeres főzés hozzájárulhat a demencia megelőzéséhez - Képünk illusztráció
Hogyan csökkenti a főzés a demencia kockázatát?

A főzés során az agy egyszerre több területen is aktív: tervezni kell, emlékezni az alapanyagokra, koordinálni a mozdulatokat és figyelni az időzítésre. Ez az összetett mentális munka segíthet lassítani a memória romlásának folyamatát. A kutatás szerint minél gyakrabban főz valaki, annál alacsonyabb lehet a demencia kockázata, különösen azoknál, akik új készségeket sajátítanak el.

Milyen életmóddal előzhető meg a demencia?

A szakemberek szerint a demencia megelőzése több tényezőn múlik. A rendszeres szellemi aktivitás, az egészséges étrend és a társas kapcsolatok mind fontos szerepet játszanak. Az olyan tevékenységek, mint a főzés, ötvözik ezeket: kreativitást, koncentrációt és gyakorlati készségeket igényelnek. A mediterrán jellegű étrend – sok zöldséggel, hallal és olívaolajjal – szintén hozzájárulhat az agy egészségének megőrzéséhez.

Mik az otthoni főzés előnyei?

Az otthoni főzés előnyei messze túlmutatnak a költséghatékonyságon. Segít kontrollálni az alapanyagokat, javítja az étrend minőségét, és rendszeres elfoglaltságot ad. Emellett fejleszti a finommotoros készségeket és serkenti az agyműködést, ami kulcsfontosságú lehet az időskori betegségek megelőzésében. A kutatások szerint még azok is jelentős előnyöket tapasztalhatnak, akik korábban ritkán főztek.

Riasztó adatok láttak napvilágot a cukorbetegségről: az agyat is érintheti

Egy friss kutatás szerint a 1-es típusú cukorbetegeknél jóval nagyobb lehet a demencia kialakulásának kockázata idősebb korban. Egy nagyszabású vizsgálat szerint a cukorbetegeknél csaknem háromszor nagyobb eséllyel alakulhat ki agyi hanyatlás, mint azoknál, akik nem szenvednek a betegségben.

Meglepő eredmény született a húsfogyasztás és a demencia kapcsolatáról

Egy friss hosszú távú kutatás szerint a demencia kockázata és az időskori szellemi hanyatlás összefügghet azzal, milyen húst fogyaszt valaki, de nem mindenkinél egyformán. A vizsgálat arra jutott, hogy bizonyos genetikai háttér mellett a feldolgozatlan hús kedvezőbb kapcsolatban állhat az agyi egészséggel, miközben a feldolgozott hús inkább kedvezőtlen képet mutat.

 

 

