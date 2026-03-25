Nem is gondolná: ez a mindennapi szokás véd a demencia ellen

A friss kutatások szerint a demencia kialakulásának esélye akár több mint egynegyedével is csökkenhet azoknál, akik hetente legalább egyszer otthon készítenek ételt. A vizsgálat rámutatott, hogy az otthoni főzés előnyei nemcsak a táplálkozásban, hanem az agy működésében is megmutatkoznak, különösen az időskori betegségek és a memória romlás szempontjából. A szakértők szerint a főzés során végzett összetett tevékenységek hozzájárulhatnak az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatcsökkentéséhez is - tájékoztat a Daily Mail.

A rendszeres főzés hozzájárulhat a demencia megelőzéséhez

Fotó: Shutterstock

Hogyan csökkenti a főzés a demencia kockázatát?

A főzés során az agy egyszerre több területen is aktív: tervezni kell, emlékezni az alapanyagokra, koordinálni a mozdulatokat és figyelni az időzítésre. Ez az összetett mentális munka segíthet lassítani a memória romlásának folyamatát. A kutatás szerint minél gyakrabban főz valaki, annál alacsonyabb lehet a demencia kockázata, különösen azoknál, akik új készségeket sajátítanak el.

Milyen életmóddal előzhető meg a demencia?

A szakemberek szerint a demencia megelőzése több tényezőn múlik. A rendszeres szellemi aktivitás, az egészséges étrend és a társas kapcsolatok mind fontos szerepet játszanak. Az olyan tevékenységek, mint a főzés, ötvözik ezeket: kreativitást, koncentrációt és gyakorlati készségeket igényelnek. A mediterrán jellegű étrend – sok zöldséggel, hallal és olívaolajjal – szintén hozzájárulhat az agy egészségének megőrzéséhez.

Mik az otthoni főzés előnyei?

Az otthoni főzés előnyei messze túlmutatnak a költséghatékonyságon. Segít kontrollálni az alapanyagokat, javítja az étrend minőségét, és rendszeres elfoglaltságot ad. Emellett fejleszti a finommotoros készségeket és serkenti az agyműködést, ami kulcsfontosságú lehet az időskori betegségek megelőzésében. A kutatások szerint még azok is jelentős előnyöket tapasztalhatnak, akik korábban ritkán főztek.