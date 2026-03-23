Meglepő eredmény született a húsfogyasztás és a demencia kapcsolatáról

A kutatás több mint kétezer, 60 év feletti ember adatait követte akár 15 éven át, és azt vizsgálta, hogyan függ össze a húsfogyasztás, a genetikai hajlam és a szellemi teljesítmény alakulása. A demencia szempontjából különösen az úgynevezett APOE4 génváltozat került a középpontba, amely az Alzheimer-kór ismert kockázati tényezője.

Demencia és húsfogyasztás: meglepő összefüggést talált egy hosszú távú kutatás (illusztráció)

A gének is befolyásolhatják, kire hogyan hat az étrend

A kutatók azt találták, hogy azoknál, akik hordozzák az APOE4 génváltozatot, a nagyobb mennyiségű, főként feldolgozatlan hús fogyasztása lassabb szellemi hanyatlással és alacsonyabb demenciakockázattal járt együtt. Ez azt jelenti, hogy ebben a csoportban a memória és a gondolkodási teljesítmény kedvezőbben alakulhatott az évek során.

Fontos azonban, hogy ez az előny főként azoknál jelent meg, akik viszonylag sok, heti nagyjából 800–900 gramm húst ettek. Ez jóval magasabb a sok helyen ajánlott mennyiségnél, ezért a kutatás eredménye nem azt jelenti, hogy mindenkinek érdemes több húst ennie.

Demencia kockázata: nem mindegy, milyen hús kerül a tányérra

A vizsgálat szerint a feldolgozott húsok, például a felvágottak, kolbászok vagy a bacon kedvezőtlenebb képet mutattak. Ezek nagyobb fogyasztása enyhén magasabb demenciakockázattal járt együtt, és ez nemcsak a genetikai kockázattal élőkre volt igaz.

A feldolgozatlan hús ezzel szemben kedvezőbb összefüggést mutatott, és a kutatásban a vörös hús, valamint a szárnyas között nem találtak lényeges különbséget.

A szerzők szerint ebben szerepet játszhat például a B12-vitamin és más tápanyagok hasznosulása is.

Egy új kutatás szerint a demencia kockázata és a húsfogyasztás kapcsolata genetikai háttértől is függhet. A feldolgozott hús kedvezőtlenebb képet mutatott (illusztráció)

Óvatosan kell értelmezni az eredményeket

A kutatás erőssége, hogy sok résztvevőt hosszú időn át követtek, és több tényezőt is figyelembe vettek, például az életkort, a mozgást és az általános étrendet. Ugyanakkor ez megfigyeléses vizsgálat volt, vagyis összefüggéseket mutat, de nem bizonyítja egyértelműen, hogy a húsfogyasztás okozza a különbségeket.

Ezért a legfontosabb üzenet jelenleg az lehet, hogy a feldolgozott húsokat érdemes visszafogni, miközben a jövőben az étrendi ajánlások egyre inkább személyre szabottabbá válhatnak. A kutatás szerint ugyanis elképzelhető, hogy ugyanaz az étel nem mindenkire ugyanúgy hat.