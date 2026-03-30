Erre kevesen gondolnak: egy súlyos fertőzés évekkel később is pusztíthat

Egy nagy kutatás szerint a súlyos fertőzések önállóan is növelhetik a demencia kialakulásának kockázatát idősebb korban. A vizsgálat azért különösen fontos, mert eddig nem volt világos, hogy a fertőzések valóban közvetlenül is összefüggenek-e a demenciával, vagy csak azért jelennek meg gyakrabban az érintetteknél, mert eleve rosszabb egészségi állapotban vannak – olvasható a Fitbook.de oldalán.

A demencia kialakulása fertőzések után

A kutatás több mint 375 ezer ember egészségügyi adatait elemezte Finnországban. Az eredmények szerint a kórházi kezelést igénylő súlyos fertőzések után akkor is magasabb maradt a demencia kockázata, amikor más betegségeket, például a cukorbetegséget, a stroke-ot, a depressziót vagy a szív- és érrendszeri problémákat is figyelembe vették.

A vizsgálatban két fertőzéstípus emelkedett ki különösen: a hólyaghurut és azok a bakteriális fertőzések, amelyeknél nem tudták pontosan meghatározni a fertőzés helyét a szervezetben. Az ilyen betegségen átesett embereknél 21–22 százalékkal magasabb volt a későbbi demencia kockázata, és ez az arány még az összes többi tényező kiszűrése után is körülbelül 19 százalék maradt.

A kutatók szerint a súlyos fertőzések erős gyulladásos reakciót válthatnak ki a szervezetben, amely az agyra is hatással lehet, és felgyorsíthatja a már lappangó kóros folyamatokat. Ezt támasztja alá az is, hogy a fertőzések átlagosan öt-hat évvel a demencia diagnózisa előtt jelentkeztek.

A kapcsolat különösen erősnek bizonyult azoknál, akiknél 65 éves kor előtt alakult ki demencia. A kutatás eredményei alapján a súlyos fertőzések nem pusztán kísérőjelenségek lehetnek, hanem önálló kockázati tényezőként is szerepet játszhatnak a betegség későbbi kialakulásában.

Meglepő jel figyelmeztethet a demencia korai szakaszára

Az alvás minősége sokkal többet árulhat el az egészségünkről, mint azt korábban gondoltuk. Egy friss demencia-kutatás szerint a rendszeresen visszatérő rémálmok már jóval a memóriazavarok megjelenése előtt figyelmeztető jelek lehetnek.