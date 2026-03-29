A demencia kockázata elszállhat, ha ilyen a családi kapcsolata

A demencia kockázata és a családi kapcsolatok minősége között is lehet összefüggés egy nagyszabású kutatás szerint. A vizsgálat azt mutatta, hogy az elégedettség a családi kapcsolatokkal nemcsak a mindennapi közérzetet, hanem hosszabb távon a szellemi egészséget is befolyásolhatja – írja a DailyMail.

A demencia kockázata jelentősen megnőhet, ha tartósan rosszak a családi kapcsolatok és nincs harmónia az otthonában Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Demencia kockázata: brutális különbségek derültek ki a családi kapcsolatok alapján

A kutatók több mint 104 ezer, 40 és 69 év közötti brit felnőtt adatait elemezték. A résztvevők a kutatás elején még nem éltek demenciával, majd több mint 13 éven át követték őket. Ez idő alatt 1359 embernél alakult ki a betegség.

Az eredmények szerint azoknál, akik elégedetlenek voltak az otthoni viszonyaikkal, magasabb lett a demencia kockázata családi kapcsolatok szempontjából is. Akik egyszerűen csak elégedetlennek mondták magukat, azoknál 34 százalékkal nőtt a veszély, míg a nagyon elégedetlen csoportban ez az arány már 66 százalék volt.

Családi kapcsolatok és demencia: itt találták a legerősebb összefüggést

A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása az volt, hogy a baráti kapcsolatokkal való elégedetlenség nem mutatott hasonlóan erős kapcsolatot a betegséggel. Vagyis a családi kapcsolatok és demencia közötti kapcsolat sokkal hangsúlyosabbnak tűnt, mint a baráti kör esetében.

Ez azért különösen figyelemre méltó, mert a család az a közeg, amely a legtöbb ember életében napi szinten hat az érzelmi állapotra. A tartós feszültség, a konfliktusok vagy az érzelmi távolság így nemcsak lelkileg, hanem hosszú távon testi és szellemi szinten is nyomot hagyhat.

Boldog családi élet: nemcsak a lelkének, az agyának is számíthat

A szakemberek szerint a boldog családi élet önmagában még nem jelent biztos védelmet a demencia ellen, de az eredmények arra utalnak, hogy a családi közeg minősége fontos tényező lehet a kockázat felmérésében. Ez nem azt jelenti, hogy egy rosszabb időszak automatikusan betegséget okoz, inkább azt, hogy a tartós elégedetlenséget nem érdemes félvállról venni.

A tanulmány alapján a jövőben még nagyobb figyelmet kaphat az, hogy a mentális és idegrendszeri betegségek megelőzésében milyen szerepet játszanak a közeli emberi kapcsolatok. A szellemi hanyatlás kockázata ugyanis nemcsak biológiai, hanem életmódbeli és érzelmi tényezőkkel is összefügghet.