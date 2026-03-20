Egy mindennapi szokás lehet a titkos fegyver a rettegett betegség ellen

A demencia az egyik legnagyobb egészségügyi kihívás világszerte, és egyre több kutatás keresi a megelőzés lehetőségeit. Egy friss svéd tanulmány szerint a húsfogyasztás bizonyos genetikai kockázattal rendelkező embereknél kimutatható előnyökkel járhat, ám nem mindenki számára ajánlott azonnal drasztikusan átállni a húsalapú étrendre – írja a New York Post.

Hogyan segíthet a húsfogyasztás demencia ellen?

A Karolinska Intézet kutatói több mint 2 100, 60 év feletti svéd felnőttet követtek 15 éven át, hogy feltérképezzék a táplálkozás és a kognitív hanyatlás kapcsolatát.

A vizsgálat szerint azoknál, akik az APOE 3/4 vagy 4/4 génvariánssal rendelkeztek, és kevesebb húst fogyasztottak, kétszer nagyobb valószínűséggel alakult ki demencia, mint azok, akik több húst ettek.

A heti körülbelül 870 gramm hús – főként feldolgozatlan formában – jelentősen lassította a kognitív hanyatlást és csökkentette a demencia kockázatát.

Miért csak bizonyos embereknél működik?

A kutatók szerint az APOE4 génvariáns evolúciós szempontból az ősi, állati alapú étrendhez alkalmazkodott, ezért a húsfogyasztás demencia ellen csak a genetikai kockázati csoportban mutat előnyöket. Fontos azonban, hogy a feldolgozott hús nem számít: a vizsgálat szerint az alacsony feldolgozott húson alapuló étrend hozta a legjobb eredményeket.

Mikor érdemes óvatosnak lenni?

Bár az eredmények ígéretesek, a tanulmány megfigyeléses jellegű, így nem bizonyítja az ok-okozati összefüggést. A pontos étrendi ajánlások kidolgozásához klinikai vizsgálatokra van szükség. A húsfogyasztás demencia ellen a genetikai kockázattal rendelkezők számára reményt jelenthet, míg másoknak még nem érdemes drasztikusan átállni a húsalapú étrendre.

Egy egyszerű vérteszt évtizedekkel előre jelezheti a súlyos veszélyt

Egy friss vizsgálat szerint a vérben már jóval a tünetek előtt megjelenhetnek bizonyos figyelmeztető jelek. A demencia kockázatát egy biomarker akár 25 évvel korábban is jelezheti.

Hat furcsa dolog, ami évekkel előre jelezheti a demenciát

A szakértők szerint a középkorban megjelenő finom személyiségváltozások akár évekkel a memóriazavarok előtt jelezhetik az agyi problémákat. Egy új kutatás arra figyelmeztet, hogy bizonyos viselkedési minták már jóval a diagnózis előtt utalhatnak a demencia kialakulására.