Ez az apró mindennapi szokás rengeteget számít a demencia megelőzésében

Csökkentheti a demencia kockázatát, a odafigyelünk a szájhigiéniánkra – állítják fogászati szakértők. Egyre több kutatás mutatja, hogy a napi fogmosás nemcsak a mosolyunkat teszi ragyogóvá, hanem az agy egészségét is támogathatja – írja a Fox News.

A helyes fogmosás segíthet a demencia megelőzésében – Fotó: Unsplash

Hogyan segít a szájhigiénia a demencia megelőzésében?

A szakértők szerint a szájüreg az egész test egészségének „kapuja”. Az Amerikai Tudományos Fejlesztési Szövetség (AAAS) konferenciáján elhangzott: a fogágybetegség, az íny gyulladása és a fogak állapota közvetlenül összefügghet a demencia kockázatával.

Alpdogan Kantarci, a Minnesota Egyetem professzora szerint az egészséges fogak akár 50 különböző szisztémás betegség kockázatát csökkenthetik, köztük az Alzheimer-kórt.

A krónikus ínygyulladás hosszú távon az immunrendszert terheli, és hozzájárulhat az agy szürkeállományának csökkenéséhez, így a kognitív hanyatláshoz is.

Milyen hatása van a napi fogmosásnak a demenciára?

A rendszeres, helyes technikával végzett fogmosás jelentősen mérsékli a gyulladást, ami közvetve az agy egészségét is védi. Dr. Michael J. Wei szerint a napi háromszori, óvatos fogmosás segít kordában tartani a bakteriális plakkot, amely az ínybetegségeket és a krónikus gyulladást táplálja. A fogselymezés és a rutinszerű fogorvosi tisztítások szintén hozzájárulhatnak a hosszú távú agy- és ínyegészséghez, így mérsékelve a demencia kockázatát.

Hogyan ápoljuk biztonságosan a fogakat?

A túl erőszakos fogmosás éppúgy árthat, mint a hanyagság. Puha sörtéjű fogkefével, finom, kontrollált mozdulatokkal végzett napi kétperces fogmosás elegendő a fogak és az íny védelméhez. Rendszeres fogorvosi ellenőrzéssel időben felismerhetők az ínyvisszahúzódás vagy a zománckopás jelei. A szakértők hangsúlyozzák: a személyre szabott fogápolási terv és az előírt kezelések követése támogatja a száj és az agy egészségét, így hozzájárulhat a demencia megelőzéséhez.

