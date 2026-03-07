Rosszul alszik? Akár egy súlyos betegség jele is lehet

Egyre több kutatás utal arra, hogy a demencia és más neurodegeneratív betegségek első jelei már jóval a diagnózis előtt megjelenhetnek. A tudósok szerint az egyik korai figyelmeztető jel az alvásban rejtőzhet, különösen az álomfázisban tapasztalható szokatlan mozgásokban.
A demenci korai jele lehet az alvási zavar
A szakemberek arra figyeltek fel, hogy azoknál, akik alvás közben rendszeresen hadonásznak, rúgnak vagy hevesen mozognak, jóval magasabb lehet a későbbi Parkinson-kór vagy demencia kockázata. Egy kutatás szerint az úgynevezett REM-alvási viselkedészavar akár 15 évvel korábban is jelezheti, hogy neurodegeneratív folyamat indult el az agyban.
A REM-alvás az a szakasz, amikor az ember a legélénkebben álmodik, a szeme gyorsan mozog, miközben az izmok normál esetben ellazulnak. Ha azonban a test ilyenkor is aktívan reagál az álmokra, az figyelmeztető jel lehet.
Más vizsgálatok arra is utalnak, hogy a mélyalvás hiánya és a lerövidült REM-fázis szintén összefügghet az Alzheimer-kór későbbi kialakulásával. A tudósok egyelőre nem tudják pontosan, miért van ilyen kapcsolat az alvás és az agyi leépülés között, de az összefüggést egyre több adat támasztja alá.
Az alábbi lépésekkel mérsékelhető a demencia kialakulásának kockázata:
- a magas LDL-koleszterinszint csökkentése
- a látásromlás megelőzése
- a halláscsökkenés kezelése
- a magas vérnyomás megelőzése vagy csökkentése
- a túlsúly elkerülése vagy csökkentése
A szakértők szerint érdemes odafigyelni az alvási szokások változásaira, mert ezek fontos korai jelzések lehetnek. A demencia kockázatát emellett az is csökkentheti, ha valaki rendezi a magas vérnyomását, kezeli a hallásproblémáit, vigyáz a látására, csökkenti a magas koleszterinszintet és kerüli a túlsúlyt – áll a Focus.de cikkében.
