demencia

Rosszul alszik? Akár egy súlyos betegség jele is lehet

11 órája
Egyre több kutatás szerint bizonyos éjszakai mozgások évekkel a diagnózis előtt figyelmeztethetnek a bajra. A demencia veszélyére is utalhat, ha a REM-szakasz alatt szokatlanul heves mozgások jelentkeznek. A szakemberek szerint ez akár korai jele lehet az agyban zajló neurodegeneratív folyamatoknak.
Egyre több kutatás utal arra, hogy a demencia és más neurodegeneratív betegségek első jelei már jóval a diagnózis előtt megjelenhetnek. A tudósok szerint az egyik korai figyelmeztető jel az alvásban rejtőzhet, különösen az álomfázisban tapasztalható szokatlan mozgásokban.

A demenci korai jele lehet az alvási zavar

A szakemberek arra figyeltek fel, hogy azoknál, akik alvás közben rendszeresen hadonásznak, rúgnak vagy hevesen mozognak, jóval magasabb lehet a későbbi Parkinson-kór vagy demencia kockázata. Egy kutatás szerint az úgynevezett REM-alvási viselkedészavar akár 15 évvel korábban is jelezheti, hogy neurodegeneratív folyamat indult el az agyban. 

A REM-alvás az a szakasz, amikor az ember a legélénkebben álmodik, a szeme gyorsan mozog, miközben az izmok normál esetben ellazulnak. Ha azonban a test ilyenkor is aktívan reagál az álmokra, az figyelmeztető jel lehet.

Más vizsgálatok arra is utalnak, hogy a mélyalvás hiánya és a lerövidült REM-fázis szintén összefügghet az Alzheimer-kór későbbi kialakulásával. A tudósok egyelőre nem tudják pontosan, miért van ilyen kapcsolat az alvás és az agyi leépülés között, de az összefüggést egyre több adat támasztja alá.

Az alábbi lépésekkel mérsékelhető a demencia kialakulásának kockázata:

  • a magas LDL-koleszterinszint csökkentése
  • a látásromlás megelőzése
  • a halláscsökkenés kezelése
  • a magas vérnyomás megelőzése vagy csökkentése
  • a túlsúly elkerülése vagy csökkentése

A szakértők szerint érdemes odafigyelni az alvási szokások változásaira, mert ezek fontos korai jelzések lehetnek. A demencia kockázatát emellett az is csökkentheti, ha valaki rendezi a magas vérnyomását, kezeli a hallásproblémáit, vigyáz a látására, csökkenti a magas koleszterinszintet és kerüli a túlsúlyt – áll a Focus.de cikkében.

Korunk egyik népbetegsége elleni küzdelem kulcsa lehet, hogy nem a patikában, hanem a képernyő előtt kezdődik. Egy nagyszabású, 20 éven át tartó amerikai vizsgálat szerint mindössze néhány hét célzott agytréning jelentősen csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát.

Emberek millióit érinti, sokan még sincsenek tisztában a tünetekkel. A Parkinson-kórnak számos tünete van, és bár a betegség gyógyíthatatlan, de az életmód, a táplálkozás és a mozgás tudatos megválasztásával lassítható az előrehaladása.

Sokáig úgy hittük, hogy a demencia egyértelműen a memória romlásával kezdődik; ha valaki nem emlékezett egy névre vagy időpontra, rögtön tudni véltük a felelőst, ám ez most megváltozhat. Az új kutatások ugyanis arra utalnak, hogy a demencia korai jelei akár évekkel korábban is jelentkezhet, mégpedig hangulati változások formájában.

 

