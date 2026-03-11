Új demencia teszt: akár 25 évvel korábban kimutathatja a kockázatot

Egy új kutatás szerint egy egyszerű vérvizsgálaton alapuló demencia teszt segíthet előre jelezni a demencia és az Alzheimer-kór kockázatát. A Kaliforniai Egyetem San Diegó-i kutatói egy olyan biomarkert azonosítottak a vérben, amely szoros kapcsolatban állhat a későbbi kognitív hanyatlással. Az eredményeket a JAMA Network Open tudományos folyóiratban publikálták.
Egy fehérje árulkodhat a jövőbeli kockázatról
A kutatás során a szakemberek 2766 nő vérmintáját elemezték, akik a kilencvenes évek végén csatlakoztak a Women’s Health Initiative Memory Study programhoz.
A résztvevők a vizsgálat kezdetén 65 és 79 év közöttiek voltak, és nem mutattak memóriaproblémára utaló jeleket. A kutatók akár 25 éven keresztül követték nyomon egészségi állapotukat.
Az eredmények szerint azoknál a nőknél, akiknél a vérben magasabb volt a p-tau217 nevű fehérje szintje, jóval nagyobb eséllyel alakult ki később demencia vagy enyhe kognitív zavar.
A demencia teszt segíthet a korai megelőzésben
A kutatók szerint az ilyen típusú demencia teszt legnagyobb előnye, hogy jóval korábban jelezheti a kockázatot, mint a hagyományos vizsgálatok.
A vérből kimutatható biomarkerek ráadásul kevésbé megterhelőek a páciensek számára, mint az agyi képalkotó vizsgálatok vagy a gerincvelői folyadék elemzése.
Még további kutatások szükségesek
A kutatók hangsúlyozták, hogy a véralapú demencia tesztek jelenleg még kutatási fázisban vannak, ezért rutinszerű szűrésre egyelőre nem használják őket. A jövőben azt is vizsgálni kell, hogy más tényezők – például genetikai hajlam, hormonkezelések vagy életkorral összefüggő betegségek – hogyan befolyásolják a biomarker szintjét.
Fontos az is, hogy a vizsgálat kizárólag idősebb nőket érintett, így további kutatásokra van szükség annak megállapítására, hogy az eredmények férfiaknál vagy fiatalabb korosztályoknál is érvényesek-e.
Cikkünk a New York Post tájékoztatása alapján készült.
