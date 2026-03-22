Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,9 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,9 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,2 Ft

Denise Richards

Denise Richards megmutatta, hogyan változott az arca ráncfelvarrás után

27 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ritkán látni ilyet Hollywoodban, hogy egy világsztár ennyire őszintén beszéljen a plasztikai beavatkozásairól. Denise Richards most minden eddiginél nyíltabban vallott, és megmutatta azokat a felvételeket is, amelyeket mások inkább eltitkolnának.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Denise Richardsráncfelvarráselőtte-utánaplasztikai műtét

Denise Richards ezzel az egyik első olyan hírességek közé lépett, aki nemcsak beszél a teljes arcplasztikájáról, hanem vágatlan, előtte–utána képeket is nyilvánosságra hozott. A színésznő tavaly júniusban feküdt kés alá, és mint mondta, elsősorban azért, hogy visszakapja korábbi arcvonásait – számolt be a TMZ.

Denise Richards – Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto
Denise Richards
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Denise Richards élete új arcot kapott

A beavatkozás előtt azonban komoly félelmek gyötörték. Elmondása szerint rettegett attól, hogy a változás túl látványos lesz, hiszen évtizedek óta a nyilvánosság előtt él, így minden apró változás feltűnik a közönségnek. Végül több konzultáció után döntött a műtét mellett.

A színésznő a felépülés folyamatát is dokumentálta. Két nappal a beavatkozás után készült első fotókon még jól láthatóak voltak a duzzanatok és a véraláfutások, később azonban gyors javulás következett. Tíz nappal később már alig volt nyoma a műtétnek, egy hónappal később pedig teljesen felépült.

A végeredményről úgy fogalmazott:

ég és föld a különbség.

Denise Richards szerint a plasztikai beavatkozás nemcsak külsőleg hozott változást, hanem lelkileg is sokat adott neki. Úgy érzi, új lendületet kapott az életéhez, és magabiztosabb lett, különösen egy nehéz időszak után.

A TMZ megmutatta, hogyan nézett ki Denise Richards arca a ráncfelvarrás előtt és után. 

A színésznő korábban már beszélt arról is, hogy fiatalon megbánta mellnagyobbítását, és azt tanácsolja másoknak, hogy tanulják meg elfogadni önmagukat.

Ennek ellenére úgy gondolja, a plasztikai beavatkozások megítélése egyéni döntés kérdése.

Mint mondta, mindenki azt tegye, amitől jobban érzi magát a saját bőrében, számára most ez jelentette a változást.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!