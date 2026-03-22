Denise Richards megmutatta, hogyan változott az arca ráncfelvarrás után

Denise Richards ezzel az egyik első olyan hírességek közé lépett, aki nemcsak beszél a teljes arcplasztikájáról, hanem vágatlan, előtte–utána képeket is nyilvánosságra hozott. A színésznő tavaly júniusban feküdt kés alá, és mint mondta, elsősorban azért, hogy visszakapja korábbi arcvonásait – számolt be a TMZ.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Denise Richards élete új arcot kapott

A beavatkozás előtt azonban komoly félelmek gyötörték. Elmondása szerint rettegett attól, hogy a változás túl látványos lesz, hiszen évtizedek óta a nyilvánosság előtt él, így minden apró változás feltűnik a közönségnek. Végül több konzultáció után döntött a műtét mellett.

A színésznő a felépülés folyamatát is dokumentálta. Két nappal a beavatkozás után készült első fotókon még jól láthatóak voltak a duzzanatok és a véraláfutások, később azonban gyors javulás következett. Tíz nappal később már alig volt nyoma a műtétnek, egy hónappal később pedig teljesen felépült.

A végeredményről úgy fogalmazott:

ég és föld a különbség.

Denise Richards szerint a plasztikai beavatkozás nemcsak külsőleg hozott változást, hanem lelkileg is sokat adott neki. Úgy érzi, új lendületet kapott az életéhez, és magabiztosabb lett, különösen egy nehéz időszak után.

A TMZ megmutatta, hogyan nézett ki Denise Richards arca a ráncfelvarrás előtt és után.

Denise Richards gave her confidence a lift ... by doing the same to her face!



See more: https://t.co/zAcsdtM8T6 pic.twitter.com/YCWAUaQbbu — TMZ (@TMZ) March 22, 2026

A színésznő korábban már beszélt arról is, hogy fiatalon megbánta mellnagyobbítását, és azt tanácsolja másoknak, hogy tanulják meg elfogadni önmagukat.

Ennek ellenére úgy gondolja, a plasztikai beavatkozások megítélése egyéni döntés kérdése.

Mint mondta, mindenki azt tegye, amitől jobban érzi magát a saját bőrében, számára most ez jelentette a változást.

