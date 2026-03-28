Egy meglepő tényező drasztikusan növelheti a depresszió kockázatát

A krónikus fájdalom és a depresszió kapcsolata régóta foglalkoztatja a kutatókat: a fájdalommal élők akár 40%-ánál jelentkezhetnek depressziós tünetek. De miért nem mindenki érintett, és mi történik az agyban ilyenkor? Egy új kutatás szerint a válasz a hippokampusz működésében rejlik – írja a ScienceAlert.
Miért alakulhat ki depresszió krónikus fájdalom hatására?
A tanulmány több mint 14 ezer résztvevő agyi képalkotó vizsgálatait elemezte. Azoknál, akik krónikus fájdalommal éltek, de depressziós tüneteik nem voltak, a hippokampusz térfogata mérsékelten nőtt, memóriájuk javult. Ezzel szemben a fájdalom és depresszió kombinációja esetén a hippokampusz zsugorodott, és a kognitív teljesítmény romlott, jelezve, hogy az agy védekező mechanizmusa hosszú távon kimerülhet.
Mit árul el a kutatás a depresszió kialakulásáról?
Állatkísérletek szerint a hippokampusz egy speciális része, a dentate gyrus, kulcsszerepet játszik a krónikus fájdalomról depresszióra való átmenetben. Az új idegsejtek aktivitása kezdetben fokozódik, ami a fájdalom elleni védekezést jelzi, de idővel az immunsejtek rendellenesen aktiválódnak, megszakítva a normális idegi jelátvitelt. Ez a fordulópont vezethet a depresszió kialakulásához.
Hogyan segíthet a korai kezelés és az életmód a depresszió megelőzésében?
Az eredmények szerint bizonyos kezelések, például a minociklin, csökkenthetik a depressziós tünetek kialakulását, és megőrizhetik a hippokampusz szerkezetét.
Emellett a megfelelő alvás, a rendszeres testmozgás, az egészséges táplálkozás és a mindfulness-gyakorlatok szintén növelhetik a hippokampusz térfogatát, és mérsékelhetik a depresszió kockázatát.
Így a korai beavatkozás és az egészséges életmód együtt segíthet abban, hogy a krónikus fájdalom ne vezessen depresszióhoz.
Fáradt, motiválatlan? Súlyos dolog lehet a háttérben
Motiválatlan, vagy úgy érzi a depresszió jelei mutatkoznak? Lehet, hogy másról van szó. A tavaszi fáradtság ellen a legjobb „gyógyszer” a fény és a mozgás: napi 30 perc séta már gyorsítja az átállást. A váltózuhany felébreszti a keringést, a vitaminokban gazdag étrend pedig stabilabb energiát ad.
Ezért veszélyes a magasan funkcionáló depresszió – mutatjuk a jeleket
Kívülről minden rendben van: munka, család, feladatok kipipálva. A magasan funkcionáló depresszió azonban pontosan attól veszélyes, hogy a siker és a produktivitás mögé bújik, miközben belül tartós örömtelenséget és érzelmi ürességet okoz.