Egy meglepő tényező drasztikusan növelheti a depresszió kockázatát

A krónikus fájdalom és a depresszió kapcsolata régóta foglalkoztatja a kutatókat: a fájdalommal élők akár 40%-ánál jelentkezhetnek depressziós tünetek. De miért nem mindenki érintett, és mi történik az agyban ilyenkor? Egy új kutatás szerint a válasz a hippokampusz működésében rejlik – írja a ScienceAlert.

A krónikus fájdalom hatására kialakuló depresszióért a hippokampusz lehet a felelős (illusztráció)

Miért alakulhat ki depresszió krónikus fájdalom hatására?

A tanulmány több mint 14 ezer résztvevő agyi képalkotó vizsgálatait elemezte. Azoknál, akik krónikus fájdalommal éltek, de depressziós tüneteik nem voltak, a hippokampusz térfogata mérsékelten nőtt, memóriájuk javult. Ezzel szemben a fájdalom és depresszió kombinációja esetén a hippokampusz zsugorodott, és a kognitív teljesítmény romlott, jelezve, hogy az agy védekező mechanizmusa hosszú távon kimerülhet.

Mit árul el a kutatás a depresszió kialakulásáról?

Állatkísérletek szerint a hippokampusz egy speciális része, a dentate gyrus, kulcsszerepet játszik a krónikus fájdalomról depresszióra való átmenetben. Az új idegsejtek aktivitása kezdetben fokozódik, ami a fájdalom elleni védekezést jelzi, de idővel az immunsejtek rendellenesen aktiválódnak, megszakítva a normális idegi jelátvitelt. Ez a fordulópont vezethet a depresszió kialakulásához.

Hogyan segíthet a korai kezelés és az életmód a depresszió megelőzésében?

Az eredmények szerint bizonyos kezelések, például a minociklin, csökkenthetik a depressziós tünetek kialakulását, és megőrizhetik a hippokampusz szerkezetét.

Emellett a megfelelő alvás, a rendszeres testmozgás, az egészséges táplálkozás és a mindfulness-gyakorlatok szintén növelhetik a hippokampusz térfogatát, és mérsékelhetik a depresszió kockázatát.

Így a korai beavatkozás és az egészséges életmód együtt segíthet abban, hogy a krónikus fájdalom ne vezessen depresszióhoz.

Motiválatlan, vagy úgy érzi a depresszió jelei mutatkoznak? Lehet, hogy másról van szó.