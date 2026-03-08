Meghökkentő trükk a fogyáshoz: ez a hatékony diéta titka

Ha a diéta ellenére nehezen megy a fogyás, lehet, hogy érdemes odafigyelni arra, hogyan kezel bizonyos szénhidrátokat. Az online influencerek szerint a rizs, tészta vagy burgonya hűtése csökkentheti a kalóriát, így a retrogradáció segíthet a diétában – írja az AP News.

Fotó: Unsplash

Retrogradáció: a diéta új titka?

A retrogradáció azt jelenti, hogy a főtt szénhidrátokat lehűtjük, majd újramelegítve fogyasztjuk. Ez a folyamat visszaalakítja a könnyen emészthető keményítőt rezisztens keményítővé, ami lassabban szívódik fel a szervezetben. Bár a kalóriatartalom nem csökken drasztikusan, a lassabb emésztés stabilabb vércukorszintet eredményez, így a diéta követése könnyebb lehet, és a szervezet kevésbé raktároz felesleges zsírt.

Miért fontos a vércukorszint a diéta során?

A rezisztens keményítőt tartalmazó ételek fogyasztása csökkenti a vércukorszint-ingadozásokat, ami mérsékli a nassolási vágyat és a túlevést.

A gyors vércukor-emelkedés ugyanis fokozza az inzulintermelést, ami éhséget okoz és elősegíti a zsír raktározását.

A retrogradált ételek lassabban emésztődnek, így a diéta hatékonyabbá válhat, kevesebb inzulin termelődik, és könnyebb kontrollálni a kalóriabevitelt.

Hogyan tehetjük egyszerűvé a diétát a mindennapokban?

Bár a retrogradáció érdekes lehet, nem minden gabonafajta reagál egyformán, és a módszer következetes alkalmazása sem mindig praktikus. A szakértők szerint a legegyszerűbb, ha a finomított szénhidrátokat teljes kiőrlésű, minimálisan feldolgozott gabonákra cseréljük. Így stabil marad a vércukor, csökken az étvágy, és a fogyás is könnyebben tartható a diéta során.

